Megszületett az új Gyurcsány Ferenc?

Szerző: mandiner.hu

2025. november 3. 12:33

és beszéd kapcsán az volt a benyomásom, hogy az új Gyurcsány Ferenc megszületett: és ez Magyar Péter”

Gyurcsány Ferenc még májusban jelentette be, hogy valamennyi tisztségéről lemond és visszavonul a politikától. Azóta már Dobrev Klára vezeti a Demokratikus Koalíciót, de az öszödi beszéd megalkotója utáni űr sokáig betöltetlen maradt. Egészen eddig! Ugyanis a Mesterterv című műsorban kiderült, ki vette át a stafétát Gyurcsánytól.

Mráz Ágoston Sámuel emlékezettet: Magyar Péter eddigi legnagyobb politikai teljesítményének azt nevezte meg, hogy Gyurcsány Ferenc távozott a közéletből, ami idén be is következett. A Tisza elnökének október 23-i beszéde után azonban szerinte eldőlt: ki az új Gyurcsány Ferenc. „Nekem az egész rendezvény és beszéd kapcsán az volt a benyomásom, hogy az új Gyurcsány Ferenc megszületett: és ez Magyar Péter” – mondta a Nézőpont Intézet vezetője. Mráz szerint Magyar arra törekedett, hogy új Orán Viktorként tüntesse fel magát, például erre utal az is, hogy ő is Hősök terén beszélt, mint 1989-ben a miniszterelnök. Ugyanakkor emlékezetet, hogy anno 2006-ban Gyurcsány is az Andrássy útra szervezet a baloldali, „az Orbán ellenes” oldal tömegtüntetését. Szintén párhuzam van a két rendezvény, azaz a 2006-os MSZP-s, és a mostani Tisza rendezvény alatt elhangzott beszédekben. „Beszélt, de (Magyar Péter) nem mondott semmit, és a vizualitás volt fontos számára. Meg egy dolog volt fontos számára: hogy az Orbán ellenességet építse. És ugyanezt csinálta Gyurcsány Ferenc.” – fejtette ki Mráz Ágoston, majd hozzátette: „Semmi igazi gondolata nem volt, a programját elhallgatta a 2006-os választások előtt, ebből lett Öszöd.”