Narancs riasztás: hótorlaszokat emelhet a viharos szél több vármegyében

Szerző: MTI/Gondola

2026. január 8. 08:08

Másodfokú riasztás hófúvás miatt: a barcsi járásban és több vármegyében viharos szél emelhet hótorlaszokat, helyenként jelentős havazással csütörtökön.

Hófúvás veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki a barcsi járásra a HungaroMet Zrt. csütörtök hajnalban.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésben azt írták, az érintett járásban a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.

A meteorológiai szolgálat Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna és Veszprém vármegyére csütörtök éjfélig másodfokú figyelmeztetést adott ki hófúvás veszélye miatt.

Gyenge hófúvás miatt elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben Békés, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Nógrád, Vas és Zala vármegyében, a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.

A meteorológiai előrejelzés szerin csütörtök délelőtt északkeletre távozik a havazás, reggelig, délelőttig északkeleten még 2-5 centiméter porhó hullhat, Szabolcs keleti részén 5 centméternél több.

Az Észak-Dunántúlon, a középső országrészben és északkeleten tovább élénkül, megerősödik a szél, amely már helyenként gyengébb hóátfúvást okozhat. Délelőttől a napos időben a Dunántúl keleti felében, illetve a középső országrészben gyakran élénk, óránkénti 30-40 kilométeres északnyugati szél valószínű, amelyet késő délelőttől délutánig időnként óránként akár 50-60 kilométeres széllökés is kísérhet. Naplemenetével mindenütt mérséklődik a szél.

A Dunántúli-középhegységben, a Budai hegységben, a Mecsekben reggeltől délutánig gyakrabban alakulhat ki erősebb hófúvás majd estig ott is inkább már csak gyengébb hóátfúvás várható.

A Dunántúl nyugati területein csütörtök reggelre mínusz 15 Celsius-fok körüli vagy akár alatti hőmérsékletek előfordulhatnak, a következő éjszaka jóval nagyobb területen fordulhatnak elő mínusz 15 fok vagy az alatti minimumok.