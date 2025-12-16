"Na, szia, mentő!" Interjút adott az édesanyját megmentő hős kisfiú

Szerző: Gondola

2025. december 16. 12:07

Egy négyéves budapesti kisfiú, Medárd, rendkívüli lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot, amikor nem tudta felébreszteni rosszul lett édesanyját. Felismerte a veszélyt, felhívta a segélyhívót, és a mentésirányító utasításait követve pontosan leírta anyja állapotát, amíg a mentők megérkeztek.

Egy négyéves budapesti kisfiú, Medárd, rendkívüli lélekjelenlétről tett tanúbizonyságot, amikor nem tudta felébreszteni rosszul lett édesanyját. Felismerte a veszélyt, felhívta a segélyhívót, és a mentésirányító utasításait követve pontosan leírta anyja állapotát, amíg a mentők megérkeztek.

Az édesanyát alacsony vércukorszint miatt kellett ellátni; a gyors beavatkozásnak köszönhetően rövid időn belül magához tért, és stabil állapotban szállították kórházba. Az Országos Mentőszolgálat az esetről fél évvel később hozta nyilvánosságra a megható hangfelvételt.

A hős gyermek és édesanyja most az RTL Híradónak nyilatkozott

Mint kiderült, a család időközben Győrbe költözött, Medárd már öt éves, és büszkén viseli a „hős” jelzőt az óvodában. Elmondása szerint a segítség megérkezése előtt még a szomszédot is áthívta, a kutyát bezárta, és a mentősöktől szendvicset kért. A kisfiú elárulta: felnőttként rendőr vagy mentős szeretne lenni. Édesanyja szerint fia azért tudott ilyen határozottan cselekedni, mert korábban már átélt egy hasonló helyzetet.