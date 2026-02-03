Nacsa Lőrinc: A DK újra a külhoni magyarokba akar belerúgni

Élesen bírálta a Demokratikus Koalíció törvényjavaslatát a határon túli magyarok szavazati jogának megszüntetéséről Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a közösségi oldalán közzétett videóban. Az államtitkár szerint a baloldal ismét megosztottságot szít, és „magyart akar magyarral szembeállítani”.

Nacsa Lőrinc hangsúlyozta: a határon túli magyar közösségek nem saját döntésükből kerültek más országok fennhatósága alá, és több mint száz éve őrzik magyarságukat, sokszor nehéz körülmények között. Példaként említette a kárpátaljai magyarokat, akik háborús helyzetben, jogaik korlátozása mellett küzdenek fennmaradásukért.

Az államtitkár szerint a DK javaslata az állampolgárság, a szavazati jog és a támogatások elvételét célozza, amit elfogadhatatlannak nevezett. Kijelentette: a kormány és a KDNP a nemzet újraegyesítésén dolgozik, és nem engedi, hogy újra megosszák a magyarságot. Úgy fogalmazott: „elég volt a DK hangulatkeltéséből”.

Dobrev Klára vasárnap ismertette a Demokratikus Koalíció törvényjavaslatát, amely szerint ne szavazhassanak a magyar országgyűlési választásokon azok, akik soha nem éltek és nem adóztak Magyarországon, és nem viselik a döntéseik következményeit. Indoklása szerint közel félmillió határon túli magyar regisztrált az április 12-i választásokra.