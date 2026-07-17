Nacsa Lőrinc: Kárpátaljai magyarjaink megmaradásának egyik feltétele az anyaországi támogatás

Szerző: kdnp.hu

2026. július 17. 11:37

A Nyugat cinikus politikája révén Trianonban elszakított Kárpátalja magyarjainak a legmostohábbak az életfeltételei. Megmaradásukhoz a belső-magyarországi támogatás elengedhetetlen.

Öröm, hogy megállapodás született a magyar és az ukrán kormány között a kisebbségi jogok visszaadásáról, de

várjuk az ukrán vállalások végrehajtását, a garanciákat,

és rendezni kell a még nyitott kérdéseket, például, hogy újra mehessenek a Petőfi ösztöndíjasok Kárpátaljára – hangsúlyozta közösségi oldalán az Országgyűlés magyarságpolitikai bizottságának elnöke a testület csütörtöki ülését követően.

A legnehezebb helyzetben lévő magyar nemzetrész ma egyértelműen Kárpátalja, ezért hallgattuk meg a kormányzat képviselőit és a kárpátaljai magyar szervezetek vezetőit;

közös felelősségünk a nemzet sorsa

– írta Nacsa Lőrinc, leszögezve: a legfontosabb a béke, a mihamarabbi béke.

A négy, de inkább tizenkét éve tartó háború, az orosz agresszió és az ukrán vegzálás és jogszűkítés nagyon nehéz helyzetbe hozta a magyar közösséget – mutatott rá a KDNP frakcióvezető-helyettese. Hozzáfűzte,

öröm a nehézségek között, hogy a háború kezdete óta egyetlen magyar intézményt sem kellett bezárni.

Ez az ottani vezetőknek és dolgozóknak köszönhető elsősorban és a magyar állam támogatásának.

Az anyaországi támogatást folytatni kell, ez nem opció, hanem a kárpátaljai megmaradás és a túlélés egyik feltétele – emelte ki a kereszténydemokrata politikus.

Felidézte: az eddigi támogatások főként

az oktatást, a közösségszervezést, humanitárius és szociális területet segítették.

Ennek kell lennie a fókuszban ezután is; folytatódnia kell a magyar, ruszin és ukrán közösségeket célzó humanitárius programoknak – figyelmeztetett Nacsa Lőrinc.

Címkép: Nacsa Lőrinc Facebook-oldala