A kiberfelderítési képességek fejlesztése
A 2021-2027-es időszakra vonatkozó Digitális Megújulás Operatív Program Plusz támogatásával a Nemzeti Védelmi Szolgálat 999,87 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a DIMOP Plusz-1.3.13-25 azonosító számú "Kiberfelderítési képességek fejlesztése" című pályázati felhívás keretében.
A projekt célja
a kibertérben felmerülő bűncselekmények megelőzése
érdekében fejlett technológián alapuló új komplex elemző megoldások kialakítása, amelyek a feladatellátáshoz rendelkezésre álló adathalmazok feldolgozását, elemzését és az új adatforrásokhoz történő kapcsolódást hatékonyabbá teszik, ezáltal erősítve a kibertérben is egyre erősebben jelen lévő bűncselekmények felderítését.
Figyelemmel arra, hogy a digitális fejlődéssel párhuzamosan napjainkban egyre több magánszemély, vállalkozás válik a kibertérben elkövetett különféle csalások, megtévesztések és adathalász-támadások áldozatává, a projektben az informatikai fejlesztésen túl egy olyan
országos szintű szemléletformáló, prevenciós program
megvalósítására is sor kerül, amely hozzájárul ahhoz, hogy a lakosság, a családok és a vállalkozások kézzel fogható segítséget kapjanak az online tér veszélyeinek elkerülésére.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2028. december 31.
A projekt megvalósítási helyszíne: 1101 Budapest Kerepesi út 47-49.
A projekt
a Széchenyi Terv Plusz program
keretében valósul meg.
A projektről bővebb információt a www.nvsz.hu oldalon olvashatnak.
Kiadó: Nemzeti Védelmi Szolgálat