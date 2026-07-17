A kiberfelderítési képességek fejlesztése

Szerző: NKT

2026. július 17. 12:05

A 2021-2027-es időszakra vonatkozó Digitális Megújulás Operatív Program Plusz támogatásával a Nemzeti Védelmi Szolgálat 999,87 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a DIMOP Plusz-1.3.13-25 azonosító számú "Kiberfelderítési képességek fejlesztése" című pályázati felhívás keretében.

A projekt célja

a kibertérben felmerülő bűncselekmények megelőzése

érdekében fejlett technológián alapuló új komplex elemző megoldások kialakítása, amelyek a feladatellátáshoz rendelkezésre álló adathalmazok feldolgozását, elemzését és az új adatforrásokhoz történő kapcsolódást hatékonyabbá teszik, ezáltal erősítve a kibertérben is egyre erősebben jelen lévő bűncselekmények felderítését.

Figyelemmel arra, hogy a digitális fejlődéssel párhuzamosan napjainkban egyre több magánszemély, vállalkozás válik a kibertérben elkövetett különféle csalások, megtévesztések és adathalász-támadások áldozatává, a projektben az informatikai fejlesztésen túl egy olyan

országos szintű szemléletformáló, prevenciós program

megvalósítására is sor kerül, amely hozzájárul ahhoz, hogy a lakosság, a családok és a vállalkozások kézzel fogható segítséget kapjanak az online tér veszélyeinek elkerülésére.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2028. december 31.

A projekt megvalósítási helyszíne: 1101 Budapest Kerepesi út 47-49.

A projekt

a Széchenyi Terv Plusz program

keretében valósul meg.

A projektről bővebb információt a www.nvsz.hu oldalon olvashatnak.

Kiadó: Nemzeti Védelmi Szolgálat