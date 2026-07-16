Máthé Zsuzsa. A primitív tiszás narratíva köszönőviszonyban sincs a valósággal

Szerző: kdnp.hu

2026. július 16. 18:04

A miniszterelnök által sulykolt trógerezés a teljes társadalom kulturáltásgát rombolja, ez a gyűlölködő beszédstílus kezd elharapózni a köznapokban - figyelmezteti a gombnyomogatókat Máthé Zsuzsa.

Olyan tévútra léptek, amely nem a jogállam megerősítését és az ország békés fejlődését szolgálja, hanem a végzetes megosztottság,

a parttalan gyűlölet és az önkényes politizálás szolgálatába szegődtek

– mondta napirend előtti felszólalásában kedden Máthé Zsuzsa, tiszás képviselőtársainak, megjegyezve, biztos abban, hogy közülük sokan – ha „nem is mernék elmondani”, de nem jó szívvel teszik ezt.

Magyar Péter, „aki nem is olyan rég még

a szitokszóvá tett NER tagjaként élte és élvezte életének mindennapjait,

mással sincs elfoglalva, mint hogy nap mint nap, óráról órára bizonyítsa: az elmúlt 16 év minden tette romlottságból fakadó, eleve ártó szándékkal elkövetett nemzetellenes merénylet volt” – emelte ki a KDNP országgyűlési képviselője.

Felvetette:

„valóban eleve ártó szándékkal készültek volna utak, hidak, iskolák, kórház felújítások, színház rekonstrukciók, templomok,

és ezért indultak a családtámogatásra intézkedések, a béremelések, a hitelprogramok vagy épült határkerítés? Vagy ezért nyitotta meg kapuját a tegnap önök által átadott Mercedes gyár? Aki pedig ebben bármiképpen részt vett, az maga is a megtestesült gonosz és likvidálandó báb lenne?”

Máthé Zsuzsa felszólította a kormánypártiakat: ha egyetértenek ezzel az igaztalan tézissel, akkor merjenek következetesek lenni, és ne csak az ellenzéki képviselőket bírják távozásra a közéletből, hanem

kezdjék a kormányfőjükkel és a többiekkel, akik hasonlóképpen valamiért nagyon csendesek voltak

az elmúlt korszakban, amikor állami megbízásokat töltöttek be…

A torz és kínzóan primitív tiszás narratíva köszönőviszonyban sincs a valósággal – hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus. Kiemelte: sajnos a kormánypárti parlamenti megszólalások stílusa, az, hogy

röpködnek a „tróger”, a „vergődő”, a „janicsár”, a „bohóc”, az „aljas”, a „tolvaj” jelzők, hatással van az egész ország kommunikációjára,

ami zuhanórepülésben van.

A döntéseik ódiuma a kormánypárti képviselőkön van, hiszen hétfőn gombot nyomtak a vállalhatatlanhoz – fogalmazott Máthé Zsuzsa, felidézve, Áder János korábbi köztársasági elnök azt mondta, egy

politikailag motivált közjogi szőnyegbombázás

történt az Alaptörvény-módosítás elfogadásával.

Miért kell Önöknek félelemből, vagy ki tudja milyen nyomás alatt a múltat végképp eltörölni, mindent kényszeresen lebontani és átalakítani? – kérdezte a KDNP-s képviselő. Hozzátette: „ne a vendettára alapozzák a munkájukat, mert Önöket is fel fogja morzsolni”, szavazóik pedig szemlesülve és kiábrándultan fognak állni a romok felett.

Máthé Zsuza a t. Házban - kdnp.hu