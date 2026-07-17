Bóka János vizsgáztatja az EU jogállamiságért felelős biztosát

Szerző: MTI; Gondola
2026. július 17. 09:07
Az EU-központ hazánkat éveken át leckéztette úgynevezett "jogállamisági" hiányosságok ürügyén. Miközben az Európai Bizottság elnöke nem számolt el az sms-en kötött Covid-milliárdokról. Most Bóka János ad vizsgafeladatot az uniós biztosnak.

Levélben tájékoztatta az Európai Unió jogállamiságért felelős biztosát

a 17. alaptörvény-módosítás "legbotrányosabb részeiről"

Bóka János fideszes országgyűlési képviselő, aki erről a Facebook-oldalán számolt be csütörtökön.

Az ellenzéki politikus bejegyzésében azt írta, hogy érdeklődéssel várja a pénteken nyilvánosságra kerülő uniós jogállamisági jelentéseket.

"Egyenlő mércével mér-e a Bizottság minden kormányt?

Van-e mondanivalója arról, ami az új parlamenti többség alatt történik hazánkban?" - tette fel a kérdést a képviselő, aki bejegyzéséhez mellékelte az általa írt teljes levelet.

Lehet, hogy egy kép erről: , szöveg, amely így szól: „瑞建キ Pariamentary lluwe Michael MichaelMeGrath MeGrath Commissioner Democracy, Justice, the Law and Consumer Protection European Cormmission Rrussels Dear Commissioner McGrath, Budapest. 15July 2026 3July, Assembly adoptedthe [consicer amendmentot BEH absolutelv KcoT6BaTy Fudamenal canceming measunes that beooemes Assembly parliamentary restricts esembly licoftice restriction Censtitutional ighto refroactive kopted relativet prime linutations eftectively aewowи tummn legal palitical wilhoul: following အဆာခါ် quremens propuBea mearure justahenton. chunges terminate umpean Human Kights, Justice the Commission. bominem kgisahon Cealy: asl mermatonal European tenninates retraactive into removal four four constibucional mechansms. frule scrutim tailure ithim worakd ndenmine Yours sineerely, Jinos Rika Depaty Leader fFidesz.Part Political”

Címkép: gondola

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