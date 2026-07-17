Bóka János vizsgáztatja az EU jogállamiságért felelős biztosát

Szerző: MTI; Gondola

2026. július 17. 09:07

Az EU-központ hazánkat éveken át leckéztette úgynevezett "jogállamisági" hiányosságok ürügyén. Miközben az Európai Bizottság elnöke nem számolt el az sms-en kötött Covid-milliárdokról. Most Bóka János ad vizsgafeladatot az uniós biztosnak.