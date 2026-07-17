Bóka János vizsgáztatja az EU jogállamiságért felelős biztosát
Szerző: MTI; Gondola
2026. július 17. 09:07
Az EU-központ hazánkat éveken át leckéztette úgynevezett "jogállamisági" hiányosságok ürügyén. Miközben az Európai Bizottság elnöke nem számolt el az sms-en kötött Covid-milliárdokról. Most Bóka János ad vizsgafeladatot az uniós biztosnak.
Levélben tájékoztatta az Európai Unió jogállamiságért felelős biztosát
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Bóka János fideszes országgyűlési képviselő, aki erről a Facebook-oldalán számolt be csütörtökön.
Az ellenzéki politikus bejegyzésében azt írta, hogy érdeklődéssel várja a pénteken nyilvánosságra kerülő uniós jogállamisági jelentéseket.
"Egyenlő mércével mér-e a Bizottság minden kormányt?
Van-e mondanivalója arról, ami az új parlamenti többség alatt történik hazánkban?" - tette fel a kérdést a képviselő, aki bejegyzéséhez mellékelte az általa írt teljes levelet.
Címkép: gondola
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