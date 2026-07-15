Frusztrálódott önkényúr
Illúziót vesztett az Európai Unió legkérdőjelesebb diktátora. Azt várta, hogy szórakozásának áldozatai összeomoljanak, roskatag öregemberekké legyenek. Ezzel szemben volt ellenlábasai derűsen élik életüket.
Csalódott az önérzetes kényúr.
Bánatát facebook-bejegyzésekbe fojtotta - és tünetek enyhítésére ez szakmai szempontokból is eredményes megoldás.
Rossz néven vette, hogy politikai elődje nem itthon búslakodik, hanem a futball-világbajnokság utolsó mérkőzéseit nézi a helyszínen, a tengerentúlon. Ahogyan ezt egyébként tette négy évvel ezelőtt és korábban is. Ez a politikus ha történetesen fölényesen győzött volna az áprilisi választáson, akkor is a futball vb záró mérkőzéseit nézné.
Bezzeg a diadalmas kényúr monstre kormányüléseket tart. Önfeláldozóan!
Miután a Balkánon luxusszállodában nyaralt napokig…
Újabb csalódás: egy másik ellenlábas politikus magas beosztású munkát kapott egy hatalmas multi vállalatnál.
A meglepett szerzet ebből arra következtetett, hogy az adott politikus eddig ellenérdekeket képviselt külügyminiszterként.
Ez azért különösen furcsa, mert a szép szavú közember olyan szakértőt is emelt a kormányába, aki több mint egy évtizede nagy multinacionális cég egyik vezető beosztásában ügyködik. Ezen az alapon feltételezni lehet, hogy az új miniszter suttyomban a nagyvállalat érdekeit fogja majd képviselni kormánytagként. Vannak, akik ezt hiszik, ám tévednek. Meg kell adni a bizalmat a szakembernek, hiszen jelentős tudást halmozott fel, nyelvet gyakorolt múlti cég rangos vezetőjeként. Ezt a tudást az ország érdekében hasznosíthatja.
Lassan a vergődés tünetei kezdenek mutatkozni.
A kiváló és büszke személyiség a frusztrációt különösen nyögve viseli el. Ilyenkor arra is képes, hogy telefont markoljon és…
Olyat tesz, amit megbán.
Lehet, hogy a volt külügyminiszter újra külügyminiszter lesz a tagállamban, s akkor már nemzetközi nagyvállalati tapasztalatoknak is a birtokában.
Mondjuk négy év múlva.
Vagy hamarabb.
Címkép: A törvényhozás épülete - gondola