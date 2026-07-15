Frusztrálódott önkényúr

Szerző: Gál Lajos

2026. július 15. 22:03

Egy csúcspolitikus azt szeretné, hogy politikai ellenfelei, akiket választáson legyőzött, búslakodjanak a vereségen és az azóta bemutatott kormányzati fölényeskedésen. Ám azok ezt nem teszik, s ez frusztrálja a csúcspolitikust.

Illúziót vesztett az Európai Unió legkérdőjelesebb diktátora. Azt várta, hogy szórakozásának áldozatai összeomoljanak, roskatag öregemberekké legyenek. Ezzel szemben volt ellenlábasai derűsen élik életüket.

Csalódott az önérzetes kényúr.

Bánatát facebook-bejegyzésekbe fojtotta - és tünetek enyhítésére ez szakmai szempontokból is eredményes megoldás.

Rossz néven vette, hogy politikai elődje nem itthon búslakodik, hanem a futball-világbajnokság utolsó mérkőzéseit nézi a helyszínen, a tengerentúlon. Ahogyan ezt egyébként tette négy évvel ezelőtt és korábban is. Ez a politikus ha történetesen fölényesen győzött volna az áprilisi választáson, akkor is a futball vb záró mérkőzéseit nézné.

Bezzeg a diadalmas kényúr monstre kormányüléseket tart. Önfeláldozóan!

Miután a Balkánon luxusszállodában nyaralt napokig…

Újabb csalódás: egy másik ellenlábas politikus magas beosztású munkát kapott egy hatalmas multi vállalatnál.

A meglepett szerzet ebből arra következtetett, hogy az adott politikus eddig ellenérdekeket képviselt külügyminiszterként.

Ez azért különösen furcsa, mert a szép szavú közember olyan szakértőt is emelt a kormányába, aki több mint egy évtizede nagy multinacionális cég egyik vezető beosztásában ügyködik. Ezen az alapon feltételezni lehet, hogy az új miniszter suttyomban a nagyvállalat érdekeit fogja majd képviselni kormánytagként. Vannak, akik ezt hiszik, ám tévednek. Meg kell adni a bizalmat a szakembernek, hiszen jelentős tudást halmozott fel, nyelvet gyakorolt múlti cég rangos vezetőjeként. Ezt a tudást az ország érdekében hasznosíthatja.

Lassan a vergődés tünetei kezdenek mutatkozni.

A kiváló és büszke személyiség a frusztrációt különösen nyögve viseli el. Ilyenkor arra is képes, hogy telefont markoljon és…

Olyat tesz, amit megbán.

Lehet, hogy a volt külügyminiszter újra külügyminiszter lesz a tagállamban, s akkor már nemzetközi nagyvállalati tapasztalatoknak is a birtokában.

Mondjuk négy év múlva.

Vagy hamarabb.

Címkép: A törvényhozás épülete - gondola

