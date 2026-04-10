Orbán Viktor: "az a választás áll előttünk, hogy ki alakítson kormányt: Zelenszkij vagy én?"

Szerző: MTI

2026. április 10. 22:20

"Valójában az a választás áll előttünk, hogy ki alakítson kormányt: Zelenszkij vagy én? Ebből a kettőből, azt javaslom, hogy inkább engem válasszanak" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke pénteken Székesfehérváron, a kormánypártok választási nagygyűlésén.

Orbán Viktor felidézte, 2022-ben azt vállalták, hogy Magyarországot kívül tartják a háborún, és ezt be is tartották. Figyelmeztetett azonban arra, hogy a háborúnak még nincs vége.

Noha az amerikaiak már "átálltak a béke oldalára", Európa továbbra is folytatni akarja a háborút.

Ha nem figyelünk oda, beránt bennünket is a háború, ennek a választásnak ez az első és legfontosabb tétje - emelte ki, ígéretet téve arra: ha megkapják a bizalmat, nem engedik, hogy Magyarországot belevigyék a háborúba.

Hozzátette: a háború pénzről is szól, ennek a választásnak az is tétje, megengedjük-e, hogy kizsebeljék a magyarokat. Három csapdát is fölállítottak, amin keresztül elvihetik a magyarok pénzét.

Az első csapda: rákényszerítik Magyarországot arra, hogy részt vegyen Ukrajna háborújának finanszírozásában. Most is az asztalon van egy 90 milliárd eurós hitelszerződés, valamint egy 800 milliárd és egy 700 milliárd dolláros csomag is - jelezte.

Ha olyan kormánya lesz Magyarországnak, amely a magyarok helyett az ukránok érdekeit képviseli, akkor Magyarország pénzét elviszik Ukrajnába

- mondta.

A második csapdaként azt jelölte meg, hogy le akarják választani Magyarországot az orosz energiáról. Emlékeztetett: a magyarok átlagosan évi 250 ezer forintot, míg a lengyelek 1 milliót fizetnek a rezsiért.

Ha nincs orosz energia, nekünk is ennyit kell fizetni, ezért zárta le Zelenszkij az olajvezetéket,

abban reménykedve, hogy Magyarországon gazdasági káosz lesz, így jöhet egy ukránbarát kormány, és többet már nem is kell megnyitni a Barátság vezetéket

- jegyezte meg.

Orbán Viktor kitért a magyarok "kizsebelésének" harmadik módjára is. Felidézte, hogy kormánya 2010-től máig 15 ezer milliárd forintot vett el a bankoktól, a nagy energiacégektől és a multiktól, ebből van a 13. és a 14. havi nyugdíj, a családtámogatás és a fiataloknak nyújtott támogatások.

Nem véletlen, hogy ellenfeleik "árnyékkormányában" ott ülnek a nagybankok és a nagy energiacégek képviselői, akiknek egyetlen tervük, hogy a következő években visszavegyék a pénzüket - figyelmeztetett.

Elmondása szerint az emberek igazságtalannak érzik ezt a négy évet, ennyi munkával ugyanis kétszer-háromszor messzebbre kellett volna jutni, de a háború blokkolja az európai és benne a magyar gazdaságot.

Ezért jó okunk van megbecsülni mindazt, amit minden nehézség ellenére elértünk:

itt továbbra is teljes foglalkoztatás van, 1 százalékos növekedés mellett idén 11 százalékos minimálbér-emelés volt, miközben Magyarország "világrekordot állított fel" a családtámogatásban

- sorolta.

Orbán Viktor azt mondta: a kormány nem magyarázkodott, hogy mit miért nem lehet, és nem a magyarokra hárította a válság terheit, hanem kitartott, és egyetlen fontos célját sem adta fel.

Kiemelte: "nekünk a családok a legfontosabbak", amikor családvédelemről beszélünk, akkor az édesanyákat és a gyermekeket kell elsősorban védeni. Tizenhat évvel ezelőtt vágtunk ebbe bele, hogy legyen olyan Magyarország, ahol ha valaki gyermeket vállal, legalább olyan színvonalon élhessen, mint az, aki nem vállal gyereket - idézte fel.

Büszkeségének adott hangot, hogy a háború árnyéka ellenére sem adták fel a teljes foglalkoztatás célkitűzését.

Magyarország egy olyan ország, hogy aki dolgozni akar, az dolgozhat. Emögött ott vannak a roma honfitársaink által vállalt munkák és munkahelyek is

- tette hozzá.

Az is kiderült a kampányban, hogy dühre, haragra és gyűlöletre nem lehet építeni sem országot, sem politikát, sem nemzetet - jelentette ki a kormányfő, reményeit fejezve ki, hogy a vasárnap esti választási eredmény is igazolja majd szavait.

Orbán Viktor emlékeztetett: a Fidesz már 2022-ben is azt mondta, hogy rendületlenül hisznek a szeretet és az összefogás erejében. Ezt mondják ma is

a tisztásoknak, "akik gyűlöletet szítanak mindenhol, és gyűlöletre akarnak politikát építeni",

hogy a polgári, nemzeti, keresztény emberek, továbbra is rendületlenül hisznek a szeretet és az összefogás erejében.

A kormányfő úgy fogalmazott: a legjobb reményekkel várja a vasárnapi választást. Sosem lehet tudni persze, hogy mi lesz egy választás eredménye, de ha jól ismerjük magunkat, ha jól ismerjük a hazánkat, ha jól ismerjük Székesfehérvárt, ha jól ismerjük a saját népünket, "akkor azt kell mondanom, hogy a magyar emberek a biztonságra fognak szavazni vasárnap" - tette hozzá.

Az Alföldön azt éneklik, hogy "lefelé folyik a Tisza, nem folyik az többé vissza", hát legyen így

- mondta Orbán Viktor.

Megjegyezte: nincs abban semmi kivetnivaló, hogyha alapítanak egy új pártot, és abban sem, ha valaki úgy gondolja, hogy miniszterelnök akar lenni. De "mindennek rendelt ideje van", van, amikor a kockáztatás, a kaland, a változtatás, az izgalom a fontos, és vannak nehéz idők, amikor nem szabad változtatni, mert csak a biztonság lehet a jó választás.

Most ilyen időket élünk, és egyedül a Fidesz és a KDNP a biztos választás - mondta, arra kérve a résztvevőket, hogy vasárnap szavazzanak a biztonságra.

Továbbá arra is kérte a megjelenteket, hogy még van két nap a kampányból,