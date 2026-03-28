Orbán Viktor: Egy ukránbarát kormány tönkretenné Magyarországot
A tiszások ukránbarát kormányt akarnak, ami tönkretenné Magyarországot, a gyerekek és unokák jövője forog kockán - jelentette ki a miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Pécelen, a kormánypártok választási nagygyűlésén.
Orbán Viktor kifejtette: az,
hogy beengedjük az ukránokat az Európai Unióba, nem a magyarok érdeke, "mert azonnal tönkreteszik a mezőgazdaságot,
mert elviszik a pénzünket és behozzák a háborút".
Kiemelte:
"mind a három közösségünknek, a híveinknek, a bizonytalanoknak, a tiszásoknak is mondom, hogy a gyerekeitek és az unokáitok jövője és pénze is kockán forog".
"Adósrabszolgává tesznek bennünket, és kizsebelik a magyarokat" - hangoztatta.
A miniszterelnök arról is beszélt, az a veszély fenyeget, hogy "leválasztanak bennünket az olcsó orosz energiáról". Ha ez megtörténik, "akkor nincs védett ár a benzinkutakon, akkor ezer forintos benzinár van" - jelentette ki. Hozzátette: akkor nincs rezsivédelem sem, amivel minden magyar elvesztené egyhavi jövedelmét.
Úgy folytatta,
"fájdalom, kedves tiszások, nektek olyan vezetőitek vannak, akik nem tudnak nemet mondani se az ukránoknak, se Brüsszelnek".
Hozzátette, a tiszásokat valójában Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Brüsszel támogatja azért, hogy Magyarországon ukránbarát kormány alakuljon.
A kormányfő azt mondta, a Fidesz-KDNP-kormány tagjai tudnak nemet mondani, ezért a Fidesz a biztos választás.