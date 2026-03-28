Magyarország-Szlovénia - 1:0
86. perc: Szobollai le, Baráth be.
78. perc: Kapu előtti kavarodásból Schön Szabolcs belövi első válogatott gólját: 1:0
76. perc: Végre lecseréli Sallait Rossi. Schön Szabolcs jön be a helyére. Kerkezt Nagy Zsolt váltja.
62. perc: Sajnos nem Sallait cseréli le Rossi. Schafer és Tóth megy le. Szűcs Tamás jön be.
60. Saklait le kell cserélni! A második ziccert hagyta ki.
59. perc: Sallai a 16-osnál adja el a labdát - le kell cserélni!
56. perc: Sallai a félpályánál adja el a labdát - le kell cserélni!
50. perc: Sallai elképesztően butan hagy ki egy ziccert - le kell cserélni!
48. perc: Tóth Alex eladja a labdát.
47. perc: Sallai gyerekes ügyetlenséggel eladja a labdát.
A második félidőre Lukács helyett Bárány Donát jön be, Bollát Osváth cseréli.
44. perc: Szoboszlai szöglete gyenge.
39. perc: Lukács jó helyzetben rosszul ad be.
30. perc: Labdavesztés, szlovén támadás, a helyzet kimarad.
29. perc: Kerkez beadását Sallai kapura pörgeti, a kapus véd.
19. perc: Szoboszlai labdát veszít a félpályán, de visszaszerzi.
18. perc: Az első szögletünk. a kiszögletből Szoboszlai lő, fölé.
12. perc: Gólt rúgnak a szlovének, de a VAR kideríti. hogy les.
10. perc: Veszélytelen tili-tolival kezdi a meccset a magyar csapat,
A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata:
Tóth B. - Bolla, Orbán, Dárdai M., Kerkez - Schäfer, Vitális - Sallai, Tóth A., Szoboszlai - Lukács
Nincs újonc a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatában a szlovének elleni barátságos mérkőzésen.
Marco Rossi szövetségi kapitány
a kapuban a várakozásoknak megfelelően Tóth Balázsnak szavazott bizalmat.
Előtte Willi Orbán és Dárdai Márton lesz a két középső védő, a hátsó alakzat szélein pedig Bolla Bendegúz és Kerkez Milos szerepel. Az ellenfél támadásainak szűrése Schäfer András és Vitális Milán feladata lesz.
A bokasérülése miatt hiányzó Varga Barnabást ahogy legutóbb, úgy ezúttal is
Lukács Dániel játszik középcsatárként, a felcsúti támadót a Sallai Roland, Tóth Alex és a csapatkapitány Szoboszlai Dominik alkotta hármasnak kell kiszolgálnia.
A magyar-szlovén barátságos mérkőzés 18 órakor kezdődik a norvég Rohit Saggi sípjelére a Puskás Arénában. A találkozót élőben közvetíti az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió.