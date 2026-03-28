Magyarország-Szlovénia - 1:0

Szerző: MTI, mlsz

2026. március 28. 17:19

Jobb voltunk egy góllal, bár az utolsó pércekben a szlovénok érthetetlen módon beszorítottak bennünket, Sallai két biztos gólt hagyott ki, ez megengedhetetlen, jó, hogy Rossi lecserélte. Tóth Balázs nagyszerűen védett.

86. perc: Szobollai le, Baráth be.

78. perc: Kapu előtti kavarodásból Schön Szabolcs belövi első válogatott gólját: 1:0

76. perc: Végre lecseréli Sallait Rossi. Schön Szabolcs jön be a helyére. Kerkezt Nagy Zsolt váltja.

62. perc: Sajnos nem Sallait cseréli le Rossi. Schafer és Tóth megy le. Szűcs Tamás jön be.

60. Saklait le kell cserélni! A második ziccert hagyta ki.

59. perc: Sallai a 16-osnál adja el a labdát - le kell cserélni!

56. perc: Sallai a félpályánál adja el a labdát - le kell cserélni!

50. perc: Sallai elképesztően butan hagy ki egy ziccert - le kell cserélni!

48. perc: Tóth Alex eladja a labdát.

47. perc: Sallai gyerekes ügyetlenséggel eladja a labdát.

A második félidőre Lukács helyett Bárány Donát jön be, Bollát Osváth cseréli.

44. perc: Szoboszlai szöglete gyenge.

39. perc: Lukács jó helyzetben rosszul ad be.

30. perc: Labdavesztés, szlovén támadás, a helyzet kimarad.

29. perc: Kerkez beadását Sallai kapura pörgeti, a kapus véd.

19. perc: Szoboszlai labdát veszít a félpályán, de visszaszerzi.

18. perc: Az első szögletünk. a kiszögletből Szoboszlai lő, fölé.

12. perc: Gólt rúgnak a szlovének, de a VAR kideríti. hogy les.

10. perc: Veszélytelen tili-tolival kezdi a meccset a magyar csapat,

A magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapata:

Tóth B. - Bolla, Orbán, Dárdai M., Kerkez - Schäfer, Vitális - Sallai, Tóth A., Szoboszlai - Lukács

Nincs újonc a magyar labdarúgó-válogatott kezdőcsapatában a szlovének elleni barátságos mérkőzésen.

Marco Rossi szövetségi kapitány

a kapuban a várakozásoknak megfelelően Tóth Balázsnak szavazott bizalmat.

Előtte Willi Orbán és Dárdai Márton lesz a két középső védő, a hátsó alakzat szélein pedig Bolla Bendegúz és Kerkez Milos szerepel. Az ellenfél támadásainak szűrése Schäfer András és Vitális Milán feladata lesz.

A bokasérülése miatt hiányzó Varga Barnabást ahogy legutóbb, úgy ezúttal is

Lukács Dániel játszik középcsatárként, a felcsúti támadót a Sallai Roland, Tóth Alex és a csapatkapitány Szoboszlai Dominik alkotta hármasnak kell kiszolgálnia.

A magyar-szlovén barátságos mérkőzés 18 órakor kezdődik a norvég Rohit Saggi sípjelére a Puskás Arénában. A találkozót élőben közvetíti az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió.

Utoljára frissítve: 2026. március 28. 19:51