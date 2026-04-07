Orbán Viktor Kiskundorozsmán: Magyarország gázellátása egyelőre nincs veszélyben, de fokozott védelemre van szükség

Szerző: Gondola

2026. április 7. 06:36

Orbán Viktor: nincs gázellátási veszély, de szabotázsfenyegetés miatt katonai védelem alá került a Török Áramlat. Európa energiaválság felé tart.

Orbán Viktor hétfőn rendkívüli sajtótájékoztatót tartott Kiskundorozsmán, miután személyesen ellenőrizte a Török Áramlat magyarországi szakaszának megerősített katonai védelmét.

A kormányfő közölte: Magyarország gázellátása egyelőre nincs veszélyben, ugyanakkor a helyzetet súlyosnak értékelte, ezért folyamatos ellenőrzésre és fokozott védelemre van szükség.

Orbán Viktor elmondta, hogy a rendelkezésre álló információk szerint a vezeték szerbiai, vajdasági szakasza ellen szabotázsakciót készítettek elő, amelyet a szerb hatóságok gyors fellépéssel megakadályoztak.

A történtek miatt Magyarországon is megerősítették a kritikus energia-infrastruktúra védelmét: a kormány már korábban döntött arról, hogy az ilyen létesítményeket katonai védelem alá helyezik, a legutóbbi védelmi tanácsi döntés pedig a teljes vezetékhálózatra kiterjesztette ezt. A Magyar Honvédség kijelölt egységei már megkezdték a járőrözést, és a kormányfő tájékoztatása szerint a hadsereg képes a vezeték megvédésére szükség esetén.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a Török Áramlat kulcsfontosságú Magyarország energiaellátásában. Felidézte: miután az ukrajnai útvonalon érkező gázszállítások korábban akadoztak, ez a vezeték vált az ország egyik fő ellátási forrásává. Ha ez a „ütőérként” működő rendszer kiesne, az súlyos következményekkel járna: a gazdaság működése megbénulhatna, és a lakosság jelentős része maradhatna gázellátás nélkül.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy egyelőre nem tudni, kik állnak a szabotázsakció mögött, ezért a kormány megvárja a vizsgálatok eredményét. Hangsúlyozta: nem kívánják bizonyítékok nélkül megvádolni Ukrajnát, ugyanakkor szerinte a történtek beleillenek abba a stratégiába, amely Európát az orosz energiáról való leválasztásra törekszik. Ezzel összefüggésben az Északi Áramlat korábbi felrobbantását is megemlítette példaként.

A kormányfő szerint Európa rendkívül nehéz időszak előtt áll, és súlyos energiaválság közeleg. Úgy fogalmazott, hogy a kontinensen árverseny és készletverseny alakul ki, miközben az uniós energiapolitika – különösen az orosz energiahordozók szankcionálása – tovább növeli a kockázatokat. Véleménye szerint, ha nem sikerül biztosítani a megfizethető energiaellátást és elkerülni a hiányt, az az európai gazdaság jelentős visszaeséséhez, akár pénzügyi válsághoz vezethet.

Orbán Viktor kiemelte azt is, hogy Magyarország, Szlovákia és Szerbia energiaellátása szorosan összekapcsolódik, ezért hosszabb távon célszerű lenne a három ország infrastruktúrájának és rendszereinek összehangolása. Hozzátette: a MOL már jelenleg is dolgozik azon, hogy az ellátási rendszerek együttműködése erősödjön.

A sajtótájékoztatón szó esett az Európai Unió energiapolitikai döntéseiről is. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy minden tagállamnak szuverén joga saját energiamixének kialakítása, és elutasította az ebbe való külső beavatkozást.

Egyúttal figyelmeztetett arra, hogy az EU előtt álló döntések – köztük az orosz olaj esetleges teljes kitiltása – komoly hatással lehetnek Magyarország energiaellátására és gazdaságára.

Orbán Viktor végül leszögezte: az energiabiztonság nem kampánykérdés, hanem kormányzati felelősség, amely nyugodt, higgadt döntéshozatalt igényel. Hangsúlyozta, hogy a következő időszak kulcsfontosságú lesz mind Magyarország, mind Európa energiaellátása szempontjából.