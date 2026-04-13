Orbán Viktor: A következő hetekben újjászervezzük magunkat

Szerző: Gondola

2026. április 13. 21:01

Orbán Viktor szerint 2,25 millió szavazó áll a Fidesz-KDNP mögött, vereség után újjászervezést indítanak és a nemzeti oldal megerősítésére készülnek.

„Tisztelt honfitársaim, mára kiderült, hogy a tegnapi választáson több mint 2,25 millió szavazó támogatta a Fidesz–KDNP listáját és jelöltjeit. A nemzeti oldal, a mi politikai közösségünk ma ekkora Magyarországon” – jelentette ki Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videójában.

Hálás köszönetett mondott a Fidesz-KDNP minden támogatójának, hozzátéve, hogy 2014-ben ugyanennyi választópolgár támogatásával hatalmas választási győzelmet arattak. Tegnap viszont ugyanez csak a tisztes helytálláshoz és a vereséghez volt elég, de a nemzeti oldal szavazói mindig számíthatnak rá.

Szerinte a Fidesz Magyarország legösszetartóbb politikai közössége, „évtizedek óta szolgáljuk hűségesen a magyar embereket, és a következő években is így teszünk majd”.

„Az a tervünk, hogy a szavazóinkkal közösen megvédjük a nemzeti oldal vívmányait, a következő hetekben újjászervezzük magunkat, elmegyünk minden választókerületbe, összehívjuk az önkénteseinket, aktivistáinkat, képviselőinket és jelöltjeinket, április 28-án pedig országos választmányi ülést tartunk” – jelentette ki.

„A munka elindult. Hajrá, Magyarország! Hajrá, magyarok!” – zárta gondolatait Orbán Viktor.