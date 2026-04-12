Orbán Viktor köszönetet mondott a Fidesz-KDNP 2,5 millió szavazójának

Orbán Viktor beszédet mondott a választás éjszakáján:

„A választási eredmény még nem teljes, de számunkra fájdalmas, és egyértelmű. A kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták. A győztes pártnak gratuláltam. Nektek, önöknek köszönöm a rengeteg munkát. Soha ennyien és ennyit nem dolgoztunk egyetlen kampányban sem. Van is ennek látszatja, két és fél millió szavazót sikerült összegyűjtenünk.”

– fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök a beszéd előtt telefonon felhívta a győztes Magyar Pétert, akinek gratulált a sikerhez. Felszólalásában köszönetet mondott mindazoknak, akik a kormánypártokra szavaztak, külön kiemelve a határon túli magyarok támogatását, és hangsúlyozta, hogy továbbra is számíthatnak a Fidesz–KDNP-re.

Orbán Viktor jelezte: a jövőben ellenzékből folytatják munkájukat, továbbra is Magyarországot és a magyar nemzetet kívánják szolgálni. Úgy fogalmazott, hogy most egy új helyzet állt elő, amelyben a kormányzás terhe már nem rajtuk van, így a feladatuk a politikai közösségük megerősítése lesz.

Orbán Viktor azt üzente, a határon túliak számíthatnak rájuk. „Hogy a hazánk és a nemzet sorsára mit jelent az eredmény és mi ennek a mélyebb vagy magasabb értelme, azt most nem tudjuk a majd az idő eldönti. Mi ellenzékből is a hazánkat és magyar nemzetet fogjuk szolgálni.” – hangsúlyozta a miniszterelnök.

Kiemelte, hogy mintegy 2,5 millió ember szavazott a Fidesz–KDNP-re, és őket nem hagyják cserben. Beszédében hangsúlyosan kijelentette, hogy nem adják fel, ugyanakkor most időre van szükség a vereség utáni „sebek gyógyítására”. Ezt követően azonban folytatni kívánják a munkát, számítva minden támogatójukra.

A beszéd végén a miniszterelnök azt kívánta, hogy a jövőben mindenki számára a mostaninál jobb esték következzenek.