Önvizsgálatot tart a Nézőpont Intézet

Szerző: Mandiner, Gondola

2026. április 13. 15:36

A Medián realistább volt a Nézőpont Intézetnél – írja a szervezet a közösségi oldalukra feltöltött bejegyzésben.

Mint rögzítik: elismerik, hogy „azok a közvélemény-kutatások adtak realistább képet a valóságról, amelyek a Tisza Párt jelentős előnyét mutatták az utóbbi napokban”. Majd gratuláltak azoknak a „versenytársaknak és kollégáknak, akik most joggal érzik úgy, hogy pontosabban mértek, mint a Nézőpont Intézet”. Hozzáteszik, a választás végeredménye szempontjából sorsdöntő volt a választókerületi eredmények alakulása.

A 2026 első negyedévében a választástörténeti adatok és az országos kutatásokon alapuló mandátumkalkulátor segítségével végzett, 30 választókerületi kutatásuk 44 választókerületben „szinte biztosra vehető”, további 22-ben „nagy valószínűséggel” várható Fidesz-győzelmet becsült. Ezt a kutatást hozták nyilvánosságra egyébként március végén, ami itt olvasható. Mint mostani közleményükben kiemelik, „mivel a 66 választókerület helyett csak legfeljebb 13-ban várható a kormánypárti jelöltek első helyezése a végeredményben, az elemzésünkben a Fidesz-KDNP számára potenciálisan elérhetőként azonosított összesen 109 mandátum száma is csökkent legalább 53-mal”.

„Az előzetes adatok szerint 79,6 százalékos részvétel minden várakozást felülmúlt, s a pluszszavazók mind a Tisza Párt táborát erősítették. A Fidesz-tábor mobilizációja nem sikerült, az eddigi kormánypártok számos részvételében bizonytalan támogatója is végül otthon maradt”

– fogalmaznak. Az utolsó kutatásuk kapcsán – amit a választások előtt három héttel, március 23-án és 24-én készítettek – arról tájékoztattak, hogy „az akkor mért Fidesz-előny sem tűnik ma már reálisnak, de a választási kampány utolsó szakaszának hatása is jelentősen alakíthatta még a választók pártpreferenciáját”.

Szerintük az összesen kétszázalékos eredményt elérő DK és Kutya Párt március végén még 6 százalékra mért szavazótáborának jelentős része is a Tisza Pártot erősítette. Azt is megjegyzik ugyanakkor, hogy „a választás előtti utolsó Nézőpont-kutatás ugyanakkor jól látta, hárompárti lesz a most megalakuló országgyűlés. Utólag pontosnak bizonyult a Mi Hazánk szavazótáborának méretére és a külhoni magyarok pártpreferencia-arányára vonatkozó becslésünk is”. Hangsúlyozzák: a fentiek alapján a Nézőpont Intézet módszertani önvizsgálatot indított. Céljuk, hogy a jövőben is folytassák „és az eddigieknél is jobban végezzük kutatói és adatalapú elemzői munkánkat”.