Így változik a benzin ára kedden

Szerző: holtankoljak.hu, Gondola

2026. április 13. 14:02

Változik a nem védett ár, kedden a gázolaj esetén még összébb záródhat az a bizonyos olló.

Kedden a benzin nagykereskedelmi piaci ára változatlan marad, a gázolaj ára azonban csökken bruttó 12 forinttal – írja hétfői előrejelzésében a Holtankoljak.hu. Az árcsökkenés előtt, hétfőn még a következőképp néznek ki a piaci üzemanyagárak:

95-ös benzin: 678 forint/liter,

gázolaj: 763 forint/liter.

A védett árak ezzel szemben továbbra is így néznek ki:

95-ös benzin: 595 forint/liter,

gázolaj: 615 forint/liter.