A Facebookon üzent Magyar Péter
Magyar Péter óriási megtiszteltetésnek nevezte, hogy a valaha volt legtöbb szavazattal hatalmazták fel a szavazók pártját a kormányalakításra.
A Tisza-kormány minden magyar ember kormánya lesz – közölte Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán a pártja választási győzelmét hozó napot követő hétfőn. „Köszönönet minden magyarnak itthon és szerte a nagyvilágban!” – fogalmazott Magyar Péter. A politikus óriási megtiszteltetésnek nevezte, hogy a valaha volt legtöbb szavazattal hatalmazták fel a szavazók pártját a kormányalakításra és arra, hogy a következő négy évben a szabad, európai, működő és emberséges Magyarországért dolgozzanak.
„Batthyány Lajos székében ülve, miniszterelnökként minden nap és a nap minden órájában hazánk biztonságáért és fejlődéséért, valamint
a magyar emberek jólétéért fogok dolgozni. Isten engem úgy segéljen!”
– hangsúlyozta Magyar Péter.