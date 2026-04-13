A Facebookon üzent Magyar Péter

Szerző: MTI, Gondola

2026. április 13. 12:01

Magyar Péter óriási megtiszteltetésnek nevezte, hogy a valaha volt legtöbb szavazattal hatalmazták fel a szavazók pártját a kormányalakításra.

A Tisza-kormány minden magyar ember kormánya lesz – közölte Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán a pártja választási győzelmét hozó napot követő hétfőn. „Köszönönet minden magyarnak itthon és szerte a nagyvilágban!” – fogalmazott Magyar Péter. A politikus óriási megtiszteltetésnek nevezte, hogy a valaha volt legtöbb szavazattal hatalmazták fel a szavazók pártját a kormányalakításra és arra, hogy a következő négy évben a szabad, európai, működő és emberséges Magyarországért dolgozzanak.

„Batthyány Lajos székében ülve, miniszterelnökként minden nap és a nap minden órájában hazánk biztonságáért és fejlődéséért, valamint

a magyar emberek jólétéért fogok dolgozni. Isten engem úgy segéljen!”

– hangsúlyozta Magyar Péter.