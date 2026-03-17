Pataki Attila a Békemeneten: Boldogságban, biztonságban akarok élni az unokámmal egy élhető országban

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. március 17. 20:41

A március 15-ei nemzeti ünnep alkalmából Kossuth-díjjal kitüntetett Pataki Attilát kérdeztük a Békemeneten arról, miért tartotta fontosnak, hogy részt vegyen az eseményen.

Az Edda frontembere szerint a jelenlegi helyzetben a legfontosabb a biztonság és a kiszámítható jövő megőrzése.

„Azért vagyok itt, mert a szeretet etet, a gyűlölet meg ölet, és én élni akarok, boldogságban, biztonságban, egy élhető országban”

– fogalmazott. Pataki Attila személyes példán keresztül is hangsúlyozta, miért tartja ezt különösen fontosnak.

„Két gyönyörű fiam van, egy gyönyörű unokám, 22 éves lány. Én egy értelmes jövendőt szeretnék neki, egy belátható jövendőt biztosítani” – mondta.

A zenész szerint jelenleg egyértelmű, hogy ki képes ezt garantálni.

„Jelenleg ez a formula az, ami tudja biztosítani, az élen Orbán Viktorral”

– tette hozzá.

A többi politikai szereplővel kapcsolatban élesen fogalmazott:

„A többi az kamu, simli, hazugság, ártás, gyűlölet. Ez engem nem érdekel.”

Riporter: Gerzsenyi-Raczkó Tímea