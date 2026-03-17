Provokátorok - heti ellenzékszemle

Szerző: Molnár Judit

2026. március 17. 17:07

Kevesebb mint egy hónap a választásokig, az ellenzék ráerősít a hergelésre. Nekünk is ébernek kell lennünk, visszaverni minden hazug vádat, elmondani az igazságot.

Miközben Magyar Pétert és híveit az EU-vezetők hosszú ideje nyíltan támogatják a választás megnyerésében, a csaknem minden kormányinfón viselkedni sosem tudó „kérdező” (inkább kijelentő) Simor Dániel (az ilyenre szokták mondani, hogy tenyérbemászó pofával) a Telextől azt kérdezi Gulyás Gergelytől, hogy Putyin kit támogat a magyarországi választáson. A miniszter frappáns választ adott: „nincs szavazati joga”. Tartok tőle azonban, hogy az ifjonc, hasonlóan festett hajú kollégájához, alig lesz leállítható a hátralévő kormányinfókon sem. Ez a modortalan fajta se nem tanul, se nem udvarias, csakis provokatív, ráadásul sosem néz utána pontosan a dolgoknak, így a miniszter kénytelen meglehetősen evidens közgazdasági válaszokkal felvilágosítani.

Provokátorokból sajnos sok kijutott nekünk. Maga a pártvezér viszi persze a prímet, pl. nem túl régi, abszurd, felvételek tanúsága szerint hamis kijelentésével: „a magyar vidék fellázadt Orbán Viktor diktatúrája ellen”. Érdekes: Eddig nem azt hallottuk tőle is, állítólagos tanácsadóitól is, hogy vidéken a Fidesz erős?

Folyamatosan halljuk persze médiarajongóitól is, hogy a Fidesznek nincs programja. A gondolkodó embereknek éppen elég az, hogy látják és átélik, mekkora fejlődésen ment át az ország, tehát ha azt halljuk, hogy „Folytatjuk”, az nekünk éppen elegendő program.

Magyar Péter Velencén azt is kijelentette, hogy „a Tisza programját szakemberek írták”, és akkor mi máris pánikba esünk, mert gyakorlatilag csak megszorítások jönnének, és az évek alatt a lépésenként, következetesen kidolgozott és végrehajtott Fidesz-KDNP-program eredményeit szüntetnék meg. Alig érthető, hogy valaha menő közgazdász professzorok vagy egyéb vezetők, a gúnytól nem is tartva, hajlandók váltani, valamint a negatív népakaratot kiprovokálni csak azért, hogy tanácsadói illetményhez és szerepléshez jussanak, esetleg idős korukban is pozíciót kapjanak.

Az ún. ellenzéki, de inkább ellenséges médiumok abszolút besegítenek a negatív hangok felerősítésébe, csak hát nem mindig sikerül nekik. Kukorelly sem veszi észre, amikor hölgyek körében ellentmond saját magának: „olyan nagy a közöny és a gyűlölködés” ebben az országban. Nem kellene eldöntenie, mit is akar végső soron mondani? Inkább egy nagyon csúnya, költőhöz nem „illő” (bár lehet, hogy Krasznahorkaihoz akar hasonlítani) mondatot ejtett ki a száján: „ezt a velejéig elromlott társaságot, amely vezeti az országot, el kell söpörni”. Mondhat persze ilyet, mert mindenhol szerepléshez jut, de minek, mikor egyébként mindig a focit emlegeti, majd itt most azt is elmondta, hogy „jön a tavasz, minden éled, ki kell ülni a kertbe olvasni és verset írni”. Ugye milyen reális tanács hétköznapi életet élő emberek esetében? Amikor pedig ő, a nagy olvasott latin szavakkal próbált dobálózni, ezt sikerült kiokoskodnia: ad absurdumig.

Pap Réka Kinga ismét hazudott: „a magyar kormány mindig mást csinál, mint amit mond. Magyarországon a szerződéses kötelezettségeit megszegi. Meddig lehet ezt eltűrni?” Pontosan milyen szerződést is szegtünk meg? Aztán kijön a száján a gusztustalan és hülye mondat: „a TEK az összes megcsókolni való csecsemő pólyáját átvizsgálja”. Akkor most ki is riogat ebben az országban?

Persze a betelefonálók sem százasok. Valaki közli: A jelenlegi hangoskodó külügyminiszter és közte (Szijjártó Péter és Orbán Anita nevét a műsorvezető mondta ki) nagy a különbség. Hangja alapján értelmesnek tűnt nekem a férfi, de aztán kiderült, hogy ő nem ismeri a különbséget a hangoskodó és a hatalomvágyó között. Nem hallgattam tovább, mert a külügyminiszterre aztán tényleg nem lehet mondani, hogy hangoskodó, hanem határozott, sem azt, hogy hatalomvágyó, inkább embertelenül sokat dogozik.

Magyar Péter hívei reagáltak Omelcsenko volt ukrán biztonságszolgálati tiszt förtelmes kijelentésére. A hír hallatán mi megborzongunk, de a szektások még borzalmasabb irományain már azt sem tudjuk elképzelni, hogy ezek a megtévesztettek emberek-e egyáltalán, pláne, hogy még gyerekek és unokák likvidálására is irányul a fenyegetés.

A hangulathergelésben a legnagyobb mértékben nem csak ukrán vezetők a bűnösek, hanem a „melegszívű” Ursula is (az EU „kormányának vezetője”), aki nyilvánosan kijelentette: „megszabadulunk a mocskos orosz olajtól”. Ő még csak nem is kommentálja az ukrán fenyegetést. És nekünk sajnos ilyen EU-s „kormányfőt” kell eltűrnünk. Talán már őt sem sokáig…

Ha már Ursula: Kíváncsi vagyok, mikor lázad fel végre a teljes német lakosság, mivel a kancellárjuk számára „Ukrajna elsőbbséget élvez”. Ez már olyan fokú hazafiatlanság, amire nincsenek is szavak. De nekünk az a döbbenetes, hogy hazánkban is még mindig sokan, túl sokan gondolkoznak így. Reménykedjünk: Talán nem sokáig kell ezt már tovább tűrnünk!

Nagy-nagy öröm azonban, hogy nekünk van egy valódi patrióta és az emberek jólétéért küzdő kormányfőnk, aki továbbra is a biztonságunkat és a háborúellenességet tartja a legfontosabbnak.