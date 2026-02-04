Rétvári Bence: Magyarország továbbra is megvédi az EU külső határát

Szerző: Gondola

2026. február 4. 05:05

Rétvári Bence: Magyarország hosszú évek óta aktívan részt vesz az Európai Unió külső határainak védelmében, nemcsak politikai nyilatkozatok szintjén, hanem konkrét rendőri jelenléttel is.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkár Budapesten, a bolgár–török határra induló magyar rendőri kontingens búcsúztatóján arról beszélt, hogy Magyarország hosszú évek óta aktívan részt vesz az Európai Unió külső határainak védelmében, nemcsak politikai nyilatkozatok szintjén, hanem konkrét rendőri jelenléttel is. Kiemelte, hogy magyar rendőrök rendszeresen teljesítenek szolgálatot más uniós tagállamok külső határain.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a magyar családok biztonságérzete közvetlen összefüggésben áll a határvédelmi munkával, mivel szerinte a külső határok védelme nélkül nem tartható fenn a belső biztonság. A rendőrök munkáját ezért kulcsfontosságúnak nevezte az ország nyugalma szempontjából.

Bírálta az Európai Bizottság döntését, amely szerint hárommilliárd eurót különítenek el migrációval kapcsolatos kiadásokra, mert álláspontja szerint ezt az összeget nem a külső határok megerősítésére fordítják, hanem a migránsok uniós tagállamok közötti elosztását célzó migrációs paktum finanszírozására, ami hatalmas csalódás a magyar embereknek.

Rétvári Bence kiemelte, hogy Magyarország ettől függetlenül fenntartja saját déli határvédelmi rendszerét, és továbbra is részt vesz a közös európai határvédelemben, más országokkal együttműködve. Hozzátette, hogy a magyar rendőrség folyamatosan alkalmazkodik az új típusú biztonsági kihívásokhoz, és nem hárítja el a feladatokat, szemben több nyugat-európai rendőri szervvel.

Példaként említette a kábítószer-bűnözés elleni fellépést, amelyben a magyar rendőrség rendkívül eredményes.

Rétvári Bence szerint Nyugat-Európában a közbiztonság romlásának egyik fő oka az illegális migráció, míg Magyarország biztonságos ország maradt. Ennek bizonyítékaként azt hozta fel, hogy egyre több nyugat-európai állampolgár költözik Magyarországra.

Beszéde végén hangsúlyozta, hogy Magyarországon jelenleg biztonság és nyugalom van, és ez szerinte fenntartható, amennyiben szigorú szabályok érvényesülnek, valamint jól felkészült és elkötelezett rendőrség működik.