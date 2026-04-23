Ő Ruff Bálint, a leendő Miniszterelnökséget vezető miniszter

Szerző: Gondola

2026. április 23. 12:36

Ruff Bálint leendő Miniszterelnökséget vezető miniszter ezer szálon kötődik a korábbi balliberális kormányokhoz és miniszetrelnök-jelöltekhez. Rendszer-visszaváltás indul!

Ruff Bálint leendő Miniszterelnökséget vezető miniszter egyáltalán nem új szereplő a magyar politikában, nem a Partizán elemzőjeként kezdte politikai pályafutását. (Azóta egyébként kiderült, hogy állítólag Gulyás Márton se tudott róla, hogy "független" elemzője valójában Magyar Péter tanácsadója).

Ruff karrierje a rendszerváltás utáni baloldali–liberális politikai körökből indult.

Kezdetben az SZDSZ-hez köthető szereplőkkel dolgozott együtt, például Horn Gábor mellett a Miniszterelnöki Hivatalban, majd Fodor Gáborral a környezetvédelmi minisztériumban. Később az MSZP-hez kapcsolódó politikusokkal is együttműködött: kampánytanácsadóként segítette Botka László 2018-as miniszterelnök-jelölti kampányát, és később is kapcsolatban maradt vele.

Ruff neve a 2022-es ellenzéki összefogás idején is felmerült: az akkori sajtóhírek szerint Márki-Zay Péter kampányában adott tanácsokat, többek között arra ösztönözve, hogy kerülje az "óellenzéki" pártokkal kötött kompromisszumokat (amely így formálisan rá is vonatkozna...) Ez a stratégiai gondolkodás most visszaköszönt a Tisza Párt jelenlegi politikájában is.

Az utóbbi években Ruff a nyilvánosságban politikai elemzőként vált ismertté, gyakran szerepelt a Partizán műsoraiban, és megjelent a Tisza Párthoz köthető rendezvényeken is.

Mivel kapcsolatai és aktivitása alapján már korábban is kötődött a párt környezetéhez, felmerül az a lehetőség is, hogy valójában a Tisza Párt beépített embere volt a népszerű internetes csatornán.

Ruff emellett sikeres üzletember is: egyik cége, a Call To Action Hungary Kft. végezte a 2022-es ellenzéki kampány telefonos mozgósítását, amelyben adatbázisokat és call centeres megoldásokat használtak.

A Miniszterelnökség vezetőjeként Ruff kulcsszerepet kapna az egész kormányzati rendszer koordinálásában.

Ezzel a 2010 előtti baloldali-liberális politikai elit egy meghatározó figurája kerülne ismét befolyásos pozícióba.

Ennyit a sokat emlegetett rendszerváltásról.