Ő Ruff Bálint, a leendő Miniszterelnökséget vezető miniszter
Szerző: Gondola
2026. április 23. 12:36
Ruff Bálint leendő Miniszterelnökséget vezető miniszter ezer szálon kötődik a korábbi balliberális kormányokhoz és miniszetrelnök-jelöltekhez. Rendszer-visszaváltás indul!
Ruff Bálint leendő Miniszterelnökséget vezető miniszter egyáltalán nem új szereplő a magyar politikában, nem a Partizán elemzőjeként kezdte politikai pályafutását. (Azóta egyébként kiderült, hogy állítólag Gulyás Márton se tudott róla, hogy "független" elemzője valójában Magyar Péter tanácsadója).
Ruff karrierje a rendszerváltás utáni baloldali–liberális politikai körökből indult.
Kezdetben az SZDSZ-hez köthető szereplőkkel dolgozott együtt, például Horn Gábor mellett a Miniszterelnöki Hivatalban, majd Fodor Gáborral a környezetvédelmi minisztériumban. Később az MSZP-hez kapcsolódó politikusokkal is együttműködött: kampánytanácsadóként segítette Botka László 2018-as miniszterelnök-jelölti kampányát, és később is kapcsolatban maradt vele.
Ruff neve a 2022-es ellenzéki összefogás idején is felmerült: az akkori sajtóhírek szerint Márki-Zay Péter kampányában adott tanácsokat, többek között arra ösztönözve, hogy kerülje az "óellenzéki" pártokkal kötött kompromisszumokat (amely így formálisan rá is vonatkozna...) Ez a stratégiai gondolkodás most visszaköszönt a Tisza Párt jelenlegi politikájában is.
Az utóbbi években Ruff a nyilvánosságban politikai elemzőként vált ismertté, gyakran szerepelt a Partizán műsoraiban, és megjelent a Tisza Párthoz köthető rendezvényeken is.
Mivel kapcsolatai és aktivitása alapján már korábban is kötődött a párt környezetéhez, felmerül az a lehetőség is, hogy valójában a Tisza Párt beépített embere volt a népszerű internetes csatornán.
Ruff emellett sikeres üzletember is: egyik cége, a Call To Action Hungary Kft. végezte a 2022-es ellenzéki kampány telefonos mozgósítását, amelyben adatbázisokat és call centeres megoldásokat használtak.
A Miniszterelnökség vezetőjeként Ruff kulcsszerepet kapna az egész kormányzati rendszer koordinálásában.
Ezzel a 2010 előtti baloldali-liberális politikai elit egy meghatározó figurája kerülne ismét befolyásos pozícióba.
Ennyit a sokat emlegetett rendszerváltásról.
Címkék: