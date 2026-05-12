Történelmi fordulat: Amerika már többet költ államadósságának kamataira, mint a hadseregre

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. május 12. 20:42

Történelmi fordulat következett be az Egyesült Államokban: 2024-ben először fordult elő az 1920-as évek vége óta, hogy Washington többet költött az államadósság kamataira, mint a hadsereg finanszírozására.

A Fehér Ház és az amerikai Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) adatai szerint 2024-ben az amerikai nettó kamatkiadások elérték a 879,9 milliárd dollárt, miközben a védelmi kiadások 850,7 milliárd dollárra rúgtak.

A folyamat hátterében az elmúlt másfél évtized gyors eladósodása és az emelkedő kamatkörnyezet áll. Bár az Egyesült Államok államadóssága már a 2010-es években is jelentősen nőtt, az alacsony kamatok hosszú ideig elfedték a hitelfelvétel valódi költségeit.

2010 és 2019 között az amerikai államadósság 9 ezermilliárd dollárról 16,8 ezermilliárd dollárra emelkedett, miközben a kamatkiadások viszonylag kezelhető szinten maradtak.

A koronavírus-járvány után azonban új korszak kezdődött: a megnövekedett hitelfelvétel és a magasabb kamatok miatt az adósságszolgálat költségei meredeken emelkedni kezdtek. Az amerikai kamatkiadások 2025-re már megközelítették az 1000 milliárd dollárt, és idén várhatóan át is lépik.

A Kongresszusi Költségvetési Hivatal prognózisa alapján

2036-ra az Egyesült Államok évente akár 2,1 ezermilliárd dollárt is költhet kamatfizetésre, miközben a honvédelmi kiadások várhatóan 1,1 ezermilliárd dollár körül alakulnak majd.

Elemzők szerint ez nem csupán szimbolikus változás. A növekvő kamatterhek egyre nagyobb részt kötnek le az amerikai költségvetésből, ami hosszabb távon csökkentheti Washington mozgásterét a honvédelem, az infrastruktúra-fejlesztés vagy a gazdaságélénkítő programok területén.

Forrás: Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO), Fehér Házi Költségvetési Hivatal (OMB)

A főkép mesterséges intelligenciával készült illusztráció.