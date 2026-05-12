Roszatom-vezér: török cégek is beszállhatnak a Paks II építésébe
Török cégek is részt vehetnek a Paks II atomerőmű építésében – jelentette be kedden Jakartában Alekszandr Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója.
Az orosz állami atomenergetikai vállalat vezetője újságíróknak nyilatkozva arról beszélt: az akkuyui atomerőmű építésén dolgozó török vállalatok meghívást kaphatnak a magyarországi projektbe is.
Lihacsov a RIA Novosztyi beszámolója szerint azt mondta, a Roszatom „fantasztikus eredményeket” ért el Fehéroroszországban, Törökországban és Egyiptomban. Hangsúlyozta: ezekben az országokban a munkálatok akár 30-40 százalékát helyi cégek végzik.
A vezérigazgató szerint az atomerőmű-építéseken tapasztalatot szerző szakemberek később más nemzetközi projektekben is szerepet kapnak. Példaként említette, hogy fehérorosz vállalatok már a bangladesi atomerőmű építésén is dolgoznak.
„Azt tervezzük, hogy török partnereket vonunk be a magyarországi építkezésbe”
– fogalmazott Lihacsov.
A Roszatom vezetőjét kedden fogadta Prabowo Subianto indonéz elnök is Jakartában.