Roszatom-vezér: török cégek is beszállhatnak a Paks II építésébe

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 12. 18:36

Török cégek is részt vehetnek a Paks II atomerőmű építésében – jelentette be kedden Jakartában Alekszandr Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója.

Az orosz állami atomenergetikai vállalat vezetője újságíróknak nyilatkozva arról beszélt: az akkuyui atomerőmű építésén dolgozó török vállalatok meghívást kaphatnak a magyarországi projektbe is.

Lihacsov a RIA Novosztyi beszámolója szerint azt mondta, a Roszatom „fantasztikus eredményeket” ért el Fehéroroszországban, Törökországban és Egyiptomban. Hangsúlyozta: ezekben az országokban a munkálatok akár 30-40 százalékát helyi cégek végzik.

A vezérigazgató szerint az atomerőmű-építéseken tapasztalatot szerző szakemberek később más nemzetközi projektekben is szerepet kapnak. Példaként említette, hogy fehérorosz vállalatok már a bangladesi atomerőmű építésén is dolgoznak.

„Azt tervezzük, hogy török partnereket vonunk be a magyarországi építkezésbe”

– fogalmazott Lihacsov.

A Roszatom vezetőjét kedden fogadta Prabowo Subianto indonéz elnök is Jakartában.