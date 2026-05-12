Európai Gyógyszerügynökség: nincs engedélyezett vakcina vagy gyógyszer a hantavírus ellen

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 12. 19:07

Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen - közölte kedden az Európai Gyógyszerügynökség (EMA).

Az amszterdami székhelyű uniós gyógyszerfelügyeleti hatóság tájékoztatása szerint az Európai Betegségmegelőzési és Ellenőrzési Központ (ECDC) az eddig rendelkezésre álló adatok alapján továbbra is nagyon alacsonynak értékeli a fertőzés kockázatát az európai lakosság körében.

Az EMA kiemelte: a jelenlegi esetekben azonosított andoki hantavírus az egyetlen olyan vírustörzs, amely emberről emberre is terjedhet. Hozzátették ugyanakkor, hogy a fertőzés átadásához általában szoros és hosszabb ideig tartó kapcsolat szükséges.

A közlemény szerint az ügynökség folyamatosan figyelemmel kíséri a Hondius óceánjáróhoz kapcsolódó hantavírus-járványt, és együttműködik más európai uniós szervezetekkel is.

Az EMA közölte: Vészhelyzeti Munkacsoportján keresztül készen áll arra, hogy támogassa a hantavírus elleni vakcinák és terápiák fejlesztését.