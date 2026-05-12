Az iráni csapások után Észak-Korea automatikusan atomtámadást indítana, ha megölik a legfőbb vezetőt

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. május 12. 12:37

Phenjan módosította nukleáris doktrínáját: automatikus atomtámadást indíthatnak, ha Kim Dzsongun életét támadás éri vagy megbénul a vezetés.

Észak-Korea módosította nukleáris politikáját, amelynek értelmében automatikus atomcsapást indíthat az ország, ha Kim Dzsongun meghal vagy működésképtelenné válik egy külső támadás következtében - számolt be róla több nemzetközi lap is dél-koreai hírszerzési információkra hivatkozva.

A jelentések szerint a módosítást a Legfelsőbb Népi Gyűlés márciusi ülésén fogadták el Phenjanban, a részletek pedig a dél-koreai Nemzeti Hírszerző Szolgálat (NIS) tájékoztatásából váltak ismertté.

Az új szabályozás szerint:

„Ha az állam nukleáris erői feletti irányítási rendszer ellenséges támadás miatt veszélybe kerül, a nukleáris csapást automatikusan és azonnal végre kell hajtani.”

A New York Post beszámolója szerint Kim Dzsongun továbbra is közvetlenül irányítja az észak-koreai nukleáris erőket, az új szabályozás azonban rögzíti a válaszcsapás mechanizmusát arra az esetre is, ha a vezető meghalna vagy harcképtelenné válna.

Nemzetközi elemzők szerint Phenjan döntésére hatással lehettek az iráni vezetést ért korábbi amerikai támadások, amelyek után Észak-Korea még nagyobb hangsúlyt helyezhetett az úgynevezett „elrettentő képesség” fenntartására.

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy Észak-Korea ballisztikus rakétái több ezer kilométeres hatótávolsággal rendelkeznek, miközben az ország az elmúlt években számos rakétatesztet hajtott végre Japán és a Koreai-félsziget térségében - közölte a Reuters.

Főképen: Kim Dzsongun észak-koreai vezető a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott tárgyalása közben a vlagyivosztoki Russzkij szigeten lévő Távol-keleti Szövetségi Egyetemen 2019. április 25-én. Fotó: MTI/EPA/Alekszej Nyikolszkij