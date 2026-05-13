Máthé Zsuzsa: A miniszterelnök propagandafilmjének második része forog az Országgyűlésben

Szerző: Máthé Zsuzsa

2026. május 13. 11:23

Máthé Zsuzsa KDNP-s országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzésben bírálta a Tisza-kormány miniszteri meghallgatásait és a parlamenti kommunikációt.

Konkrétumokat alig tudtunk meg az elmúlt napok miniszteri meghallgatásaiból, az ország hogyan továbbjáról igen szűken mérték az információkat, egy azonban nyilvánvaló lett:

a miniszterelnök propagandafilmjének 2. része javában forog.

A stábjától gyakorlatilag moccani sem lehet az Országgyűlés üléstermében. TISZA filmszínház…