Máthé Zsuzsa: A miniszterelnök propagandafilmjének második része forog az Országgyűlésben
Szerző: Máthé Zsuzsa
2026. május 13. 11:23
Máthé Zsuzsa KDNP-s országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzésben bírálta a Tisza-kormány miniszteri meghallgatásait és a parlamenti kommunikációt.
Konkrétumokat alig tudtunk meg az elmúlt napok miniszteri meghallgatásaiból, az ország hogyan továbbjáról igen szűken mérték az információkat, egy azonban nyilvánvaló lett:
a miniszterelnök propagandafilmjének 2. része javában forog.
A stábjától gyakorlatilag moccani sem lehet az Országgyűlés üléstermében. TISZA filmszínház…