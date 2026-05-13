Magyar Lapkiadók Egyesülete: a minőségi sajtótartalomért fizetniük kell a digitális platformoknak

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 13. 13:05

A Magyar Lapkiadók Egyesülete szerint az Európai Unió Bíróságának friss döntése megerősíti: a sajtótartalom érték, amelyért méltányos ellenszolgáltatás jár.

Üdvözölte az Európai Unió Bíróságának sajtókiadói jogokról szóló döntését a Magyar Lapkiadók Egyesülete (MLE). Az egyesület szerint a luxembourgi testület ítélete világos üzenetet küld a digitális platformoknak: a minőségi sajtótartalom felhasználása nem történhet a kiadók hozzájárulása és megfelelő ellentételezés nélkül.

Az MLE szerdai közleményében arra emlékeztetett, hogy az Európai Unió Bírósága kedden hozott mérföldkőnek számító ítéletet a sajtókiadók szomszédos jogainak ügyében. A Meta Platforms Ireland és az olasz médiaszabályozó hatóság közötti jogvitában a bíróság első alkalommal értelmezte részletesen a 2019-es uniós szerzői jogi irányelv sajtókiadókra vonatkozó szabályait.

A döntés szerint a digitális platformoknak engedélyt kell kérniük a sajtókiadványok felhasználásához, a tagállamok pedig kialakíthatnak olyan szabályozási környezetet, amely biztosítja a platformok és a kiadók közötti tisztességes tárgyalásokat és az átlátható piaci viszonyokat.

Az egyesület hangsúlyozta: az ítélet különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a hírfogyasztásban meghatározó szerepet játszanak a digitális platformok, miközben a tartalom-előállítás költségeit továbbra is a szerkesztőségek és kiadók viselik.

A közlemény szerint az Európai Unió Bírósága a sajtószabadság és a médiapluralizmus demokratikus jelentőségére is felhívta a figyelmet. Az MLE úgy látja: a független sajtó fenntartható működése nem pusztán gazdasági kérdés, hanem közérdek is.

Kovács Tibor, a Magyar Lapkiadók Egyesületének elnöke a közleményben úgy fogalmazott: a döntés fontos visszajelzés az európai sajtó számára, hiszen a minőségi újságírásnak a digitális térben is értéke van.

„A platformok és a tartalom-előállítók közötti együttműködés csak akkor lehet hosszú távon fenntartható, ha az kölcsönös tiszteleten, átláthatóságon és tisztességes ellentételezésen alapul” – hangsúlyozta Kovács Tibor.

Az MLE ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy az ítélet önmagában nem old meg minden problémát. A kiadók számára továbbra is komoly kihívást jelent a platformok működésének átláthatósága, a felhasználási adatokhoz való hozzáférés és az egyenlőtlen tárgyalási pozíciók kezelése.

Az egyesület bízik abban, hogy az ítélet hozzájárulhat egy kiegyensúlyozottabb és fenntarthatóbb európai digitális médiapiac kialakulásához.