Magyar piarista tartományfőnök: a digitális világban a fiatalok sokszor csak újabb kérdéseket kapnak

Szerző: Gondola

2026. május 12. 19:35

A család, az iskola és az egyház közötti korábbi szövetség felbomlott – erről beszélt Zsódi Viktor piarista tartományfőnök a magyar katolikus oktatásról rendezett római konferencián.

A töredezett, digitalizált és bizonytalan világban a fiatalok sokszor nem válaszokat kapnak, hanem még több kérdést – erről beszélt Zsódi Viktor, a Piarista Rend Magyar Tartományának főnöke kedden Rómában.

A Római Magyar Akadémián rendezett, A nevelés magyar csillagképei. Új reménytérképek rajzolása a magyar katolikus oktatásban című konferenciát a piarista tartományfőnök nyitotta meg. A szakmai találkozón közel nyolcvan, magyarországi katolikus oktatásban dolgozó szerzetes, iskolaigazgató és pedagógus vett részt.

Zsódi Viktor arról beszélt, hogy mára felbomlott az a korábban természetesnek tekintett szövetség, amely a család, az iskola, az állam és az egyház között fennállt.

„Ebben a töredezett, digitalizált és gyakran bizonytalan világban a fiatalok sokszor nem válaszokat kapnak tőlünk, hanem még több kérdést” – fogalmazott.

A piarista tartományfőnök szerint a megosztottság egyik fő oka a tudatlanság, amely nemcsak az ismeretek hiányát jelenti, hanem a másik ember meg nem értését és az értékek közötti eligazodás elvesztését is.

Úgy vélte, az oktatás egyik legfontosabb feladata ma a megbékélés szolgálata és olyan fiatalok nevelése, akik képesek a párbeszédre, mert stabil belső értékrenddel rendelkeznek.

A konferencián Márkus Roland piarista szerzetes arról beszélt, hogy a társadalom peremére szorult fiatalokat újra „vissza kell helyezni a térképre”, legyen szó akár egy cigánytelepen élő gyermekről, akár a digitális magányban eltűnő nagyvárosi fiatalokról.

Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság vezetője hangsúlyozta: a katolikus iskola nem politikai identitás és nem hatalmi eszköz.

„A katolikus oktatás nem politikai oldal. Nem ideológiai blokk. Nem kulturális lövészárok” – fogalmazott.

A konferencia a II. Vatikáni Zsinat oktatásról szóló dokumentumának 60. évfordulójához kapcsolódott.

Főképen: Zsódi Viktor, a Piarista Rend magyar tartományfőnöke (a képen jobbra) a római San Pantaleo-rendházban rendezett szentmisén a magyar rendtartomány munkatársaival. Fotó: Zsódi Viktor/Facebook