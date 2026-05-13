Székely János lesz az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú szónoka

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 13. 14:56

Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke és a Szombathelyi Egyházmegye vezetője lesz az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szónoka – közölték a szervezők szerdán.

Az ünnepi búcsús szentmisét május 23-án, szombaton 12.30 órától tartják a csíksomlyói hegynyeregben, a Hármashalom-oltárnál.

A búcsú idei mottója Szent Maximustól származik:

„A keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt.”

A programsorozat május 22-én, pénteken nyitószentmisével kezdődik a csíksomlyói kegytemplomban, amelyet egész éjszakás virrasztás követ. Pünkösd szombatján délelőtt ünnepélyes rózsafüzér-imádságot tartanak a Nyeregben, majd a főpapság vezetésével indul el a hagyományos kordon a kegytemplomtól a hegynyereg felé.

A szervezők tájékoztatása szerint a búcsúhoz kapcsolódóan csángó mise, vigília-szentmise és több ünnepi liturgia is várja a híveket pünkösdvasárnap és pünkösdhétfőn.

Timár Sándor P. Asztrik, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója közleményében arra emlékeztetett: a hívek immár fél évezrede érkeznek Csíksomlyóra imádságaikkal, reményeikkel és kéréseikkel.

Úgy fogalmazott: a zarándokok sokszor Csíksomlyó titkát keresik, de annak lényege nem pusztán a kegyhely falai között található meg.

„Nem a puszta falakban rejlik, hanem az itt élő emberek lelkében, hitéletében, szokásaiban és mindennapjaiban” – írta.

A kegytemplom igazgatója szerint különösen fontos, hogy az érkező zarándokok bekapcsolódjanak a helyi közösségek ünnepi hagyományaiba, mert ezek adják tovább generációról generációra a csíksomlyói búcsú lelki örökségét.

Hangsúlyozta: Csíksomlyón a keresztség ma is a Krisztussal való sorsközösség jelképe, a kegyhely pedig továbbra is nyitott lélekkel és ferences testvériséggel várja a híveket a világ minden tájáról.