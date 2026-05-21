Simicskó István: a keresztény kultúra védelme nem politikai, hanem nemzeti ügy
A keresztény kultúra és az alkotmányos önazonosság védelme nem politikai vita tárgya, hanem nemzeti ügy – erről írt közösségi oldalán Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselője.
A Tisza Párt javaslatára reagált Simicskó István
Simicskó István Facebook-bejegyzésében a Tisza Párt alaptörvény-módosító kezdeményezésére reagálva azt írta: a keresztény kultúra és az alkotmányos önazonosság védelmét nem szabad kivenni az Alaptörvényből.
A KDNP politikusa szerint a kereszténység évszázadokon át meghatározó szerepet játszott Magyarország történetében, és olyan értékeket adott a nemzetnek, amelyek ma is fontosak a közösség jövője szempontjából.
„A kereszténységnek ember- és nemzetmegtartó ereje van”
Simicskó István úgy fogalmazott:
a kereszténységnek ember- és nemzetmegtartó ereje van,
amely évszázadokon keresztül hitet, tartást és jövőképet adott Magyarországnak.
Kiemelte: a hit, a hagyomány és a nemzeti önazonosság olyan értékek, amelyeket meg kell őrizni a következő generációk és az ország jövője érdekében.
Kiállásra szólított fel a KDNP politikusa
A KDNP országgyűlési képviselője bejegyzésében arra buzdított, hogy közösen álljanak ki a kereszténység Alaptörvényben rögzített értékei mellett.
„Védjük meg nemzeti önazonosságunkat!” – fogalmazott Simicskó István közösségi oldalán közzétett üzenetében.
Alkotmányos és identitásbeli vita
A keresztény kultúra és az alkotmányos önazonosság védelmének kérdése azután került ismét a politikai viták középpontjába, hogy a Tisza Párt alaptörvény-módosító javaslatában kezdeményezte az erről szóló rendelkezések törlését.
A kérdés nem kizárólag politikai jellegű, az alkotmányunk e módon történő módosítása a magyar identitásbeli meggyőződésünkre is hatással van.