Simicskó István: a keresztény kultúra védelme nem politikai, hanem nemzeti ügy

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. május 21. 15:37

A keresztény kultúra és az alkotmányos önazonosság védelme alapvető nemzeti érdek - Simicskó István, a KDNP politikusa a Tisza Párt alaptörvény-módosító javaslatára reagált.

A keresztény kultúra és az alkotmányos önazonosság védelme nem politikai vita tárgya, hanem nemzeti ügy – erről írt közösségi oldalán Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselője.

A Tisza Párt javaslatára reagált Simicskó István

Simicskó István Facebook-bejegyzésében a Tisza Párt alaptörvény-módosító kezdeményezésére reagálva azt írta: a keresztény kultúra és az alkotmányos önazonosság védelmét nem szabad kivenni az Alaptörvényből.

A KDNP politikusa szerint a kereszténység évszázadokon át meghatározó szerepet játszott Magyarország történetében, és olyan értékeket adott a nemzetnek, amelyek ma is fontosak a közösség jövője szempontjából.

„A kereszténységnek ember- és nemzetmegtartó ereje van”

Simicskó István úgy fogalmazott:

a kereszténységnek ember- és nemzetmegtartó ereje van,

amely évszázadokon keresztül hitet, tartást és jövőképet adott Magyarországnak.

Kiemelte: a hit, a hagyomány és a nemzeti önazonosság olyan értékek, amelyeket meg kell őrizni a következő generációk és az ország jövője érdekében.

Kiállásra szólított fel a KDNP politikusa

A KDNP országgyűlési képviselője bejegyzésében arra buzdított, hogy közösen álljanak ki a kereszténység Alaptörvényben rögzített értékei mellett.

„Védjük meg nemzeti önazonosságunkat!” – fogalmazott Simicskó István közösségi oldalán közzétett üzenetében.

Alkotmányos és identitásbeli vita

A keresztény kultúra és az alkotmányos önazonosság védelmének kérdése azután került ismét a politikai viták középpontjába, hogy a Tisza Párt alaptörvény-módosító javaslatában kezdeményezte az erről szóló rendelkezések törlését.

A kérdés nem kizárólag politikai jellegű, az alkotmányunk e módon történő módosítása a magyar identitásbeli meggyőződésünkre is hatással van.