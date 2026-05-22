Magyarok Országos Gyűlése - ezreket várnak Ópusztaszerre

Szerző: Gondola

2026. május 22. 10:35

2026. július 3-5. között a Magyarok Országos Gyűlése az idén is egyedülálló találkozási pontot teremt a

magyar közösségek, családok, hagyományőrzők, előadók, alkotók

és mindazok számára, akik fontosnak tartják a nemzeti értékek megőrzését, a közösségi összefogást és a magyarság jövőjéről való közös gondolkodást. A 12. alkalommal megszervezett rendezvénynek az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark ad otthont.

A háromnapos közösségi esemény egyik legnagyobb erejét a magyarságot érintő aktuális kérdéseket feldolgozó előadások és beszélgetések jelentik. A rendezvény üzenete idén különösen aktuális. Átalakuló világban élünk, és nagy változások érik a nemzetünk valamennyi tagját.

A változáshoz való alkalmazkodás akkor lehet sikeres, ha válságállók a közösségeink,

és ha a változás a közös értékeinken, hagyományainkon alapul. Akkor lehet megtartó ereje, ha azt erősítjük, ami összeköt, ami megtart, ami irányt mutat, hitet ad és mércét állít mindannyiunk számára.

A szervezők idén is arra törekednek, hogy a MOGY családbarát, minden korosztály számára bejárható és élményekben gazdag esemény legyen. A látogatókat az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban hagyományőrző bemutatók, családi és gyermekprogramok, előadások, beszélgetések, közösségi terek és kulturális programok várják. A 18 éven aluliak számára a rendezvény idén is ingyenes.

A XII. Magyarok Országos Gyűlésének egyik kiemelt újdonsága, hogy a főszínpad Drábik János nevét viseli majd, ahol olyan előadások és beszélgetések kapnak helyet, amelyek a magyarságot érintő történelmi, társadalmi, közéleti, kulturális és szellemi kérdésekre irányítják a figyelmet. Az előadók között szerepel többek között Vukics Ferenc, Szanyi Tibor, Patthy István, Kövér Gábor, Borvendég Zsuzsanna, Kaló Imre, Pécsi Rita, Nógrádi György, Kusai Sándor, Tóth Máté, Csordás Ákos, Bedő Imre, Pócs Alfréd, Somkuti Bálint, Horváth Szilárd és Székely János, valamint további meghívott vendégek. A Magyarok Országos Gyűlése

minden évben közösségi összefogásból valósul meg.

A rendezvény szíve és motorja az önkéntes közösség: azok az emberek, akik munkájukkal, idejükkel, lelkesedésükkel és felelősségvállalásukkal segítik, hogy a MOGY méltó módon fogadhassa a látogatókat.

Információk: www.mogy.hu

