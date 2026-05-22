A jegybankok közötti együttműködés Európa pénzügyi stabilitását fokozza

Szerző: Gondola

2026. május 22. 15:37

A bizonytalanságokkal teli európai és globális gazdasági környezetben minden korábbinál fontosabbá vált a kiszámíthatóság és a stabilitás biztosítása a jegybankok részéről - jelentette ki Varga Mihály, aki részt vett az ECOFIN informális ülésen. A jegybankelnök hangsúlyozta: a független jegybankok közötti együttműködés az európai pénzügyi stabilitásnak fontos alapot jelent, így a Magyar Nemzeti Bank is ennek szellemében alakította ki saját működését - tájékoztatta a Gondolát a Magyar Nemzeti Bank.

Varga Mihály kiemelte:

a rövid és középtávú európai növekedési kilátásokat jelenleg markáns bizonytalanság uralja, miközben a közel-keleti elhúzódó konfliktus komoly lefelé mutató növekedési kockázatokat hordoz magában.

Ebben a turbulens környezetben még inkább fontossá válnak a független jegybankok közötti nemzetközi együttműködések, amelyek a stabilitás fontos sarokköveit jelenthetik. A jegybankelnök hozzátette: a Magyar Nemzeti Bank az elmúlt egy évben megerősítette nemzetközi kapcsolatait, miközben a stabilitást és az ellenállóképességet helyezte működésének középpontjába. Mint mondta: ennek is köszönhető, hogy hazánk rekordszintű nemzetközi tartalékokkal, 60 milliárd euró körüli devizatartalékkal, valamint 110 tonna aranytartalékkal rendelkezik. Ezen felül szintén az elmúlt év eredménye, hogy

a hazai inflációt sikerült a jegybanki toleranciasávba mérsékelni, a forint euróval szembeni árfolyama pedig a 410 forint körüli korábbi szinthez képest immár tartósan 360 forint alá erősödött.

Varga Mihály az euróövezeti csatlakozásról megélénkült hazai diskurzus kapcsán kijelentette: az MNB célja, hogy Magyarország megfelelően felkészült, versenyképes gazdaságként csatlakozzon az euróövezethez. Mint mondta: a Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormányzatnak a maastrichti kritériumok teljesítésében. A jegybanknak e tekintetben is a stabilitás megőrzésében, az árstabilitás elérésében és fenntartásában van kiemelkedő szerepe – tette hozzá Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank Gondolához elküldött jelentése szerint.