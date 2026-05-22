Robbanás a tiszaújvárosi Mol-üzemben

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 22. 11:36

Súlyos üzemi baleset történt Tiszaújvárosban. A Mol-üzemben: egy vezeték robbant fel. Egy ember meghalt, többen megsérültek.

Robbanás történ a Mol tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van - jelentette be pénteken délelőtt Magyar Péter a Facebook-oldalán, a miniszterelnök őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának.

Mint írta, Kapitány István energetikáért felelős miniszter úton van a helyszínre Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával.

A Tiszaújvárosi Krónika Facebook-bejegyzésében a lakosságot arról tájékoztatta, hogy

az előzetes információk szerint pirogáz benzin-vezeték robbanás történt a Mol Petrolkémia Zrt. területén.

A katasztrófavédelmi kirendeltség tájékoztatása szerint

a lakosságot nem veszélyezteti a robbanás

- olvasható a bejegyzésben. A poszthoz mellékelt fotókon sűrű fekete füst látható.



Dojcsák Dávid, a katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szóvivője az MTI-nek elmondta: a tűz oltása folyamatban van, a helyszínre elindult a mobillabor.

Orbán Viktor részvétét fejezte ki az elhunyt áldozat családjának

A Fidesz elnöke, volt miniszterelnök részvétét fejezte ki a tiszaújvárosi Mol-üzemben történt robbanásban elhunyt családjának.

"Őszinte részvétem a tiszaújvárosi robbanásban

elhunyt áldozat családjának, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánok"

- fogalmazott Orbán Viktor pénteken a Facebook-oldalán.

Kép: facebook