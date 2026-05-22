Robbanás a tiszaújvárosi Mol-üzemben
Robbanás történ a Mol tiszaújvárosi üzemében, egy ember életét vesztette, több súlyos sérült van - jelentette be pénteken délelőtt Magyar Péter a Facebook-oldalán, a miniszterelnök őszinte részvétét fejezte ki az elhunyt családjának.
Mint írta, Kapitány István energetikáért felelős miniszter úton van a helyszínre Hernádi Zsolttal, a Mol elnök-vezérigazgatójával.
A Tiszaújvárosi Krónika Facebook-bejegyzésében a lakosságot arról tájékoztatta, hogy
az előzetes információk szerint pirogáz benzin-vezeték robbanás történt a Mol Petrolkémia Zrt. területén.
A katasztrófavédelmi kirendeltség tájékoztatása szerint
a lakosságot nem veszélyezteti a robbanás
- olvasható a bejegyzésben. A poszthoz mellékelt fotókon sűrű fekete füst látható.
Dojcsák Dávid, a katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei szóvivője az MTI-nek elmondta: a tűz oltása folyamatban van, a helyszínre elindult a mobillabor.
Orbán Viktor részvétét fejezte ki az elhunyt áldozat családjának
A Fidesz elnöke, volt miniszterelnök részvétét fejezte ki a tiszaújvárosi Mol-üzemben történt robbanásban elhunyt családjának.
"Őszinte részvétem a tiszaújvárosi robbanásban
elhunyt áldozat családjának, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánok"
- fogalmazott Orbán Viktor pénteken a Facebook-oldalán.
Kép: facebook