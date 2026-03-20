Szánthó Miklós: A CPAC Hungary a józan ész erőinek gyülekezőhelye
A CPAC Hungary nemcsak a konzervatív és jobboldali erők, hanem a józan ész és a normalitás erőinek gyülekezőhelye - jelentette ki az Alapjogokért Központ főigazgatója az M1 aktuális csatorna műsorában.
Szánthó Miklós a szombati budapesti Konzervatív Politikai Akció Konferencia (CPAC) kapcsán azt mondta:
nem ideológia, hanem józan ész függvénye az, hogy valaki nemet mondjon a migrációra és igent mondjon a nemzetre, igent mondjon a családra
és nemet mondjon a gender ideológiára, valamint igent mondjon a békére a háború helyett.
Most a legnagyobb "héják" Brüsszelben, Kijev támogatásában azok a korábban egyébként "pacifista és galamblelkű liberális szépelgők", akik folyamatosan békéről, konszenzusról, kompromisszumról értekeztek, és a jobboldalt vádolták azzal, hogy militáns, agresszív és katonai retorikát használ - mutatott rá.
Hozzátette: ezzel áll szemben a jobboldal, "a jobboldali vagány csávók", akik itt lesznek a CPAC-en, akik szerint nincs szükség migrációra, a nemzeti lét jobb, mint a nemzetközi lét, a család jobb, mint a magány, és a béke jobb, mint a háború.
Nyilván az utóbbi téma határozza meg a mostani CPAC Hungary-t - hangsúlyozta Szánthó Miklós.
A főigazgató kiemelte: az elmúlt hónapokban kézzel foghatóvá vált az a veszély, hogy Magyarországot "bele akarják zsarolni" a háborúba, Ukrajna további finanszírozásába és katonai megsegítésébe.
Az olajblokád is azért van, hogy Magyarország hajoljon meg a brüsszeli, kijevi akarat előtt, menjen bele a háborúba, vagy az olajblokád révén kialakítani tervezett társadalmi destabilizáció és elégedetlenség révén mozdítsák el a jobboldali döntéshozókat Magyarországon, és helyükre olyanok érkezzenek -
Magyar Péterék - akik Ukrajnát minden eszközzel anyagilag és katonailag is támogatnák
- magyarázta.
A CPAC Hungary erre az egészre nemet mond, igent mond viszont arra, hogy a jobboldali konzervatív, patrióta, szuverenista erőknek győzniük kell, ezért is az a konferencia szlogenje, hogy "Fel, győzelemre!" - közölte.
Szánthó Miklós tájékoztatása szerint a szombati budapesti CPAC-en
itt lesz a cseh miniszterelnök, a grúz miniszterelnök, lesznek magas rangú vendégek Dél-Amerikából, Izraelből, Ausztráliából, Japánból,
valamint itt lesz a belga, a holland és az osztrák jobboldal vezetője is, két vendég nevét pedig később jelentik be.
Úgy fogalmazott: olyan "sztárparádé" lesz, ami egyfelől megmutatja, hogy Magyarország globálisan a többséghez tartozik, akár migrációról, akár családvédelemről, akár a békéről van szó.
Szánthó Miklós a Kossuth rádió műsorában a CPAC kapcsán azt mondta, ma ahhoz kell bátorság, hogy valaki nemet mondjon a háborúra.