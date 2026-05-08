Szenzációs honfoglalás kori leletegyüttes

2026. május 8. 20:05

Magyar harcosok 1100 évvel ezelőtt távoztak az élők sorából, de nekünk, mai magyaroknak üzennek tarsolylemezükkel, ezüst vereteikkel. A felbecsülhetetlen kincseket az Alföldön hozták felszínre régészeink.

Felövezve ragyogással – Övszerkezet és tarsolylemez a honfoglalás korából címmel megnyílt a májusi Hónap kincse kamaratárlat a Magyar Nemzeti Múzeumban. A régészeti feltárások során három, a 920–930-as években elhunyt harcos kiemelkedően jó állapotú, szinte bolygatatlan temetkezése került napvilágra, számos figyelemre méltó lelettel. Az ásatás eredményei a Magyar Nemzeti Múzeum és a Kecskeméti Katona József Múzeum közös együttműködésének köszönhetőek - írja a Gondolához eljuttatott közleményében a Magyar Nemzeti Múzeum.

Dr. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója azt emelte ki, hogy ez a felfedezés új és meghatározó adatokat szolgáltat

a honfoglalás kori társadalom és a hatalmi struktúrák megértéséhez

a Duna–Tisza közén, a Hónap kincse kiállításon pedig a különleges lelet megtekintése mellett a régészeti munka kulisszái mögé is betekintést nyernek a látogatók.

Dr. Rosta Szabolcs, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója úgy fogalmazott köszöntőjében, hogy: „Legyünk őszinték! Mi, régészek bármelyik korszakkal is foglalkozunk, azért

a honfoglalás kor tényleg csak a miénk. Érzelmileg és fizikailag is hozzánk tartozik.

És egy honfoglalás kori sírt, leletegyüttest az ember szívesen tár fel, nem beszélve arról, ha még tarsoly és tarsolylemez is van benne.”

Wilhelm Gábor, Kecskeméti Katona József Múzeum régésze, a kutatás egyik vezetője a tarsollyal kapcsolatban úgy fogalmazott:

„Van egy ajtó, ami mögött egy 1100 éves harcos áll. Szerencsére azon az ajtón volt egy kulcslyuk, amibe bele tudtunk nézni.

Amit láttunk ezen keresztül, az egy 1100 éves pillanat, amit megfogtunk és ez szenzációs dolog. És úgy érzem, hogy még csak az út kezdetén járunk, lesznek még további fejezetek is.”

Füredi Ágnes, az MNM Nemzeti Régészeti Intézet régésze a kutatás másik vezetője - aki két olyan ásatást is irányított, ahol tarsolylemez került elő - elárulta, hogy

a közös felfedezés öröme fantasztikus és inspiráló volt számára.

A különleges állapotban fennmaradt honfoglalás kori leletek Akasztó határában, Bács-Kiskun vármegyében kerültek elő. A korábban ismeretlen, új lelőhelyet a Kecskeméti Katona József Múzeum közösségi régészeti programjának önkéntesei fedezték fel.

Az 1100 éves magyar kincsek föllelői: dr. Zsigmond Gábor, Wilhelm Gábor, Füredi Ágnes és dr. Rosta Szabolcs.

Wilhelm Gábor és Füredi Ágnes kutatásvezetők munkáját a Kecskeméti Katona József múzeum munkatársai, a múzeumi önkéntesek és az akasztói önkormányzat segítették.

A régészeti feltárások során három, a 920–930-as években elhunyt harcos kiemelkedően jó állapotú maradványai kerültek elő. A leggazdagabb sírban lenyűgöző felfedezés várta a régészeket.

A magas rangú, 17–18 éves harcos egyedi selyemövén aranyozott ezüst csüngős veretek sorakoztak,

jobb oldalán ezüstlemezzel díszített tarsoly függött. Az övveretek környezetében a többrétegű ruházat, az öv és a tarsoly szerves részei olyan jó állapotban maradtak meg, hogy eredeti helyzetben, vagyis „in situ” emelték ki őket a régészek.



A kutatás érdekessége, hogy honfoglaláskori sírokat még sosem sikerült olyan széleskörű vizsgálatok alá vonni, mint a három harcos maradványait. A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézet, a Magyar Nemzeti Múzeum Archeometriai Labor, az ELTE Humán Tudományok Kutatóközpontja, Archeogenomikai Kutatóintézet, az ELTE TTK Embertani Tanszék, HUN-REN Atommagkutató Intézet, valamint az ELTE Természetrajzi Múzeum munkatársai végeztek vizsgálatokat.



Az Akasztón talált leletek vizsgálatáról a Magyar Nemzeti Múzeum filmsorozattal készül, ennek első része, a „Sírok” is látható a csatolmányban. A további részekkel – melyek között, lesz amely a genetikai vizsgálatokról, a sírokban talál lómaradványokról, a laborvizsgálatokról és az előkerült érmekkel foglalkozik – hamarosan jelentkezünk.



A tárlat 2026. június 7-ig látogatható a Magyar Nemzeti Múzeum Déli Kandallótermében - zárta a Gondolához eljuttatott közleményét a Magyar Nemzeti Múzeum.

Képek: Magyar Nemzeti Múzeum