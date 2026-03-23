Takács Péter a Patrióta Nagygyűlésről és a Panyi Szabolcs-ügyről

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. március 23. 21:50

A Patrióta Nagygyűlésen a Gondolának adott interjújában Takács Péter egészségügyi államtitkár Orbán Viktor nemzetközi súlyáról beszélt, valamint a Panyi Szabolcs-ügy kapcsán a külföldi befolyás veszélyeire is figyelmeztetett.

Budapest a nemzetközi konzervatív politika fókuszába került a CPAC és a Patrióta Nagygyűlés idején - Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint ez egyértelmű erődemonstráció volt.

Úgy fogalmazott:

„Azt hiszem, hogy ez mutatja meg igazán, mekkora súlya, mekkora szerepe van Orbán Viktornak a nemzetközi politikában.”

Hozzátette: „Ez talán a legjobb indikátor arra, hogy mennyire hallgatnak rá.”

A rendezvényen készített videós interjúnkban a Panyi Szabolcs-ügy is szóba került. Az államtitkár szerint a történtek nem érték váratlanul: „Megmondom őszintén, egyáltalán nem csodálkozom.”

Majd élesebben fogalmazva így folytatta:

„Nekem már évek óta az az érzésem, amikor ellenzéki sajtóorgánumok munkatársai állnak körül, hogy nem újságírókkal, hanem ügynökökkel beszélgetek, akik megrendelésre dolgoznak.

Az egyiknek most már papírja is van erről. Azon meg aztán szerintem már senki nem csodálkozik, hogy a Tiszával ők összeköttetésben állnak, hiszen a Tisza az egy nemzetközi projekt.”

Takács Péter szerint ez különösen súlyos kérdéseket vet fel a külföldi befolyásról. Az államtitkár figyelmeztetett:

„Szerintem borzalmas jövőképet vetít előre, hogyha ilyen külföldiek által mozgatott és pénzelt erők kerülnek kormányra Magyarországon.”

Riporter: Gerzsenyi-Raczkó Tímea