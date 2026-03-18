Szijjártó Péter: olcsó orosz kőolaj nélkül a magyar családok rezsiszámlája háromszorosára nőne

Szerző: Gondola

2026. március 18. 12:34

Szijjártó Péter szerint Magyarország számára kulcsfontosságú az olcsó orosz kőolaj, mert enélkül a családok rezsiköltsége akár a háromszorosára is emelkedhetne.

A miniszter hangsúlyozta, hogy nem az olaj származása, hanem az ára számít, és jelenleg ez az egyik alapja a rezsicsökkentésnek.

Elmondta, hogy a kormány továbbra is küzdeni fog az olcsó energiaforrások megtartásáért, különösen annak fényében, hogy az Európai Bizottság a közeljövőben javaslatot tehet az orosz olaj teljes kitiltására. Szijjártó szerint ez súlyos gazdasági következményekkel járna Európára nézve, főleg az iráni konfliktus miatt bizonytalan globális olajellátás közepette.

A miniszter úgy véli, hogy az európai gazdaság jelentős áremelkedések elé néz, és Magyarországot csak egy „szuverén nemzeti kormány” képes megvédeni ettől. Ezzel szemben bírálta a Tisza Párt-ot, mely kormányra kerülése esetén feladná az orosz energiaforrásokat, ami megszüntetné a rezsicsökkentést és jelentősen növelné a lakossági terheket.



Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy Magyarország elemi érdeke az olcsó orosz energia megtartása, mivel az alternatív beszerzési források jóval drágábbak lennének.