Még meg sem alakult a Tisza-kormány, már itt az LMBTQ tévé

Szerző: Gondola

2026. április 23. 18:35

Új kormány, új szelek. Szivárvány TV néven új, LMBTQ-közösségre fókuszáló, 24 órás online és lineáris csatorna indulhat Magyarországon.

Media1 értesülései szerint Szivárvány TV néven új, LMBTQ-közösségre fókuszáló lineáris és online televíziós csatorna indulhat Magyarországon. A médiaszolgáltató már benyújtotta engedélykérelmét a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH). A tervek szerint a csatorna 24 órás műsoridővel működne, és a hagyományos televíziózást online streaminggel kombinálná.

A műsorkínálat vegyes lenne: kulturális, zenei és gasztronómiai tartalmak, talkshow-k, életútinterjúk, valamint az LMBTQI-közösség történetét bemutató műsorok is szerepelnének benne. A tervek szerint a tartalmak korhatár-besorolás szerint kerülnének sugárzásra, a 18+-os műsorok pedig kódolva, csak felnőttek számára lennének elérhetők.

A csatorna mögött álló vállalkozó egyelőre nem hozta nyilvánosságra kilétét, de jelezte, hogy az indulás előtt egy interjúban részletesen bemutatják a projektet. A kezdeményezés az NMHH uniós joggal összhangban történő engedélyezésére vár.