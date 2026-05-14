A falvak csendje: a fecskék több mint fele eltűnt Magyarországról

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. május 14. 16:00

Az elmúlt húsz évben több mint 50 százalékkal csökkent a hazai fecskeállomány. A szakértők szerint a jelenség nemcsak természetvédelmi probléma, hanem a magyar vidék átalakulásának figyelmeztető jele is.

Valami lassan eltűnik a magyar vidékről. Nem egyik napról a másikra, nem látványos pusztulással, hanem csendesen, szinte észrevétlenül. Egy hang, amely generációkon át a nyár természetes része volt: a fecskék csivitelése.

Ma egyre több magyar faluban maradnak üresen azok a fészkek, amelyek korábban minden tavasszal megteltek élettel. Az ereszek alatt már nem köröznek százával a madarak, és sok településen az esti fecskerajok látványa is ritkasággá vált.

A helyzetet a szakmai szervezetek is aggasztónak tartják. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) közlése alapján az elmúlt két évtizedben több mint 50 százalékkal csökkent a hazai fecskeállomány, vagyis legalább minden második madár eltűnt az ereszek alól.

Az háttérben egyszerre áll az élőhelyek átalakulása, a táplálékul szolgáló rovarok számának csökkenése, a klímaváltozás és a fecskefészkek pusztítása. A szervezet arra is felhívta a figyelmet, hogy a kémiai szúnyogirtás és az intenzív mezőgazdaság szintén jelentős szerepet játszik a folyamatban.

Különösen aggasztó, hogy a szakértők szerint Magyarországról akár kétmillió fecske is hiányozhat. Ez azért is fontos, mert minden fecske legalább egy kilogramm repülő rovart fogyaszt el a költési időszak alatt. Az állomány csökkenése így évente több ezer tonnányi kártevő és betegségeket terjesztő rovar megjelenésével járhat együtt.

A fecskék eltűnése túlmutat az állatvilág problémáin. A háztáji állattartás visszaszorulása, a hagyományos gazdasági udvarok eltűnése és a falvak átalakulása mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a fecskék egyre nehezebben találnak megfelelő fészkelőhelyet - hangsúlyozzák a természetvédők.

Az MME egyik tájékoztató anyaga szerint „a napjainkra teljes egészében városiasodott sárfészket építő fecskék védelmében a lakosságnak nélkülözhetetlen szerepe van”. A szervezet ezért műfészkek kihelyezését, sárgyűjtőhelyek kialakítását és az úgynevezett fecskepelenkák használatát javasolja a lakosságnak.

A szakemberek szerint a fecskék sorsa nemcsak természetvédelmi kérdés, hanem annak jelképe is, hogyan változik meg a magyar táj és a vidéki életforma. Egyre kevesebb a hasznos rovar, egyre szárazabbak a nyarak, és sok helyen egyre csendesebbek az esték is.

Főképen: Üres fecskefészkek egy magyar falusi ház eresze alatt naplementében, csendes utcával és vidéki hangulattal. A kép mesterséges intelligenciával készült.