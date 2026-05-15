Országos informatikai gond nehezíti a közlekedést a határátkelőhelyeken
Szerző: MTI
2026. május 15. 09:36
Országos informatikai probléma nehezíti a közlekedést a határátkelőhelyeken,
megnövekedett várakozási idővel kell számolni
- közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata pénteken reggel a police.hu oldalon.
Azt írták, hogy informatikai rendszerprobléma merült fel pénteken 8 óra 30 perctől a közúti határátkelőhelyeken és a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren;
a szakemberek megkezdték a hiba elhárítását.
A külföldre utazóknak azt ajánlották, hogy indulás előtt tájékozódjanak a határátkelőhelyek nyitvatartási idejéről és az aktuális várakozási időkről a rendőrségi honlap Határinfó oldalán.
