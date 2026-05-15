Folytatódik az Ukrajnából való menekülés

Szerző: NKT

2026. május 15. 07:07

Magyarország területére 2026. május 14-én 0 óra és 24 óra között

az ukrán-magyar határszakaszon 5245 fő lépett be.

A beléptetettek közül a rendőrség 17 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzése érdekében.

Kiadó: Országos Rendőr-főkapitányság