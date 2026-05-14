Orbán Viktor: A liberális kormány innen indul - videóban sorolta fel a volt kormányfő az elmúlt évek eredményeit

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. május 14. 12:13

Orbán Viktor a Facebook-oldalán tegnap közzétett videóban összegezte a leköszönő nemzeti kormány eredményeit, és jelezte: Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti.

Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett videóban értékelte a leköszönő nemzeti kormány elmúlt éveit. Úgy fogalmazott:

„Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti, a leköszönő nemzeti kormány pedig elkészítette a leltárt.”

A leköszönő kormányfő a videóban részletesen felsorolta azokat az eredményeket, amelyeket a nemzeti, Fidesz-KDNP kormány hagy maga után:

Magyarország gazdasági növekedése jelenleg az Európai Unió második legmagasabbja.

Egymillióval több ember dolgozik Magyarországon, mint 2010-ben.

Az egygyermekes családok havi 20 ezer forint, a kétgyermekesek havi 80 ezer forint, a háromgyermekesek havi 198 ezer forint adókedvezményt kapnak.

A három- és négygyermekes édesanyák adómentesek.

A 40 év alatti kétgyermekes édesanyák nem fizetnek személyi jövedelemadót.

A 25 év alatti fiatalok SZJA-mentességet kapnak.

Az egyetemisták számára diákhitel, a fiatal munkavállalóknak munkáshitel érhető el.

Az otthonteremtéshez fix 3 százalékos lakáshitel és több családtámogatási program áll rendelkezésre.

Az átlagfogyasztásig továbbra is rezsicsökkentett árat kell fizetni az áramért, a gázért és a távhőért.

Visszavezették a 13. havi nyugdíjat, valamint bevezették a 14. havi nyugdíjat is.

A minimálbér 4,5-szeresére, az átlagkereset négyszeresére nőtt 2010 óta.

Az orvosok átlagkeresete eléri a 2 millió forintot, míg a tanárok fizetése megközelíti az 1 millió forintot.

Az állami vagyont megduplázták.

Visszavásárolták a repülőteret és több energiacéget külföldi tulajdonosoktól.

Magyarország aranytartalékát 3 tonnáról több mint 100 tonnára emelték.

A devizatartalék történelmi csúcsra nőtt.

Orbán Viktor szerint Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa.

A volt miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország területén nincsenek migránsok.

„A liberális kormány innen indul. Csak el ne rontsák.”

Főképen: Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke (1998-2002, 2010-2026) 2026. május 13-án.