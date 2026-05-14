Orbán Viktor: A liberális kormány innen indul - videóban sorolta fel a volt kormányfő az elmúlt évek eredményeit
Szerző: Gerzsenyi Krisztián
2026. május 14. 12:13
Orbán Viktor a Facebook-oldalán tegnap közzétett videóban összegezte a leköszönő nemzeti kormány eredményeit, és jelezte: Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti.
Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett videóban értékelte a leköszönő nemzeti kormány elmúlt éveit. Úgy fogalmazott:
„Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti, a leköszönő nemzeti kormány pedig elkészítette a leltárt.”
A leköszönő kormányfő a videóban részletesen felsorolta azokat az eredményeket, amelyeket a nemzeti, Fidesz-KDNP kormány hagy maga után:
- Magyarország gazdasági növekedése jelenleg az Európai Unió második legmagasabbja.
- Egymillióval több ember dolgozik Magyarországon, mint 2010-ben.
- Az egygyermekes családok havi 20 ezer forint, a kétgyermekesek havi 80 ezer forint, a háromgyermekesek havi 198 ezer forint adókedvezményt kapnak.
- A három- és négygyermekes édesanyák adómentesek.
- A 40 év alatti kétgyermekes édesanyák nem fizetnek személyi jövedelemadót.
- A 25 év alatti fiatalok SZJA-mentességet kapnak.
- Az egyetemisták számára diákhitel, a fiatal munkavállalóknak munkáshitel érhető el.
- Az otthonteremtéshez fix 3 százalékos lakáshitel és több családtámogatási program áll rendelkezésre.
- Az átlagfogyasztásig továbbra is rezsicsökkentett árat kell fizetni az áramért, a gázért és a távhőért.
- Visszavezették a 13. havi nyugdíjat, valamint bevezették a 14. havi nyugdíjat is.
- A minimálbér 4,5-szeresére, az átlagkereset négyszeresére nőtt 2010 óta.
- Az orvosok átlagkeresete eléri a 2 millió forintot, míg a tanárok fizetése megközelíti az 1 millió forintot.
- Az állami vagyont megduplázták.
- Visszavásárolták a repülőteret és több energiacéget külföldi tulajdonosoktól.
- Magyarország aranytartalékát 3 tonnáról több mint 100 tonnára emelték.
- A devizatartalék történelmi csúcsra nőtt.
- Orbán Viktor szerint Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa.
- A volt miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország területén nincsenek migránsok.
„A liberális kormány innen indul. Csak el ne rontsák.”
Főképen: Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke (1998-2002, 2010-2026) 2026. május 13-án.
