"Gyűlöli a konzervatív, keresztény világot”" - Juhász Hajnalka és Máthé Zsuzsa keményen bírálta Magyar Péteréket

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. május 14. 10:26

A KDNP politikusai szerint agresszív és veszélyesen megosztó politikai stílus jelent meg Magyar Péter környezetében.

„Életemben, még a privát szférámban sem láttam embert, aki ilyen lekezelő, gőgös, agresszív, bosszúvággyal vezérelt” - fogalmazott Juhász Hajnalka a Hír TV Vezércikk című műsorában Magyar Péterék miniszteri meghallgatásairól beszélve.

A KDNP-s politikus különösen Ruff Bálint szereplését bírálta, akiről azt mondta:

„Gyűlöli a konzervatív, keresztény világot, a Fidesz-világot.”

Juhász Hajnalka szerint a meghallgatások során a konkrét kérdésekre nem érkeztek válaszok, helyette az elszámoltatás és a politikai támadások kerültek előtérbe. Úgy vélte, a közéleti kommunikáció veszélyesen elmérgesedett, ami hosszú távon a társadalmi együttélést is rombolhatja.

Máthé Zsuzsa a budai Vár minisztériumi épületeiben forgatott videókról beszélve azt mondta: „Olyan dolgokról beszélgetünk, amik annyira szürreálisak, hogy az ember tényleg úgy érzi, minthogyha valami álomba keveredett volna.”

A KDNP politikusa szerint aggasztó, hogy a politikai show és a folyamatos kamerázás háttérbe szorítja a felelős kormányzást.

Máthé Zsuzsa úgy fogalmazott: mindez azt vetíti előre, hogy Magyarország előtt nagyon kemény időszak állhat.

Juhász Hajnalka a műsorban arról is beszélt, hogy fel kell készülni arra, hogy „egy éven belül nagyon-nagyon nagy bajok lesznek”, ha az új politikai irány nem változik. A politikusok ugyanakkor hangsúlyozták: abban bíznak, hogy az ország stabilitása megőrizhető marad.

Főképen: Máthé Zsuzsa, Németh Balázs és Juhász Hajnalka a Hír TV Vezércikk című műsorában 2026. május 13-án.