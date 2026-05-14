A pápai alamizsnahivatal vezetője is részt vett a magyar vacsorán a vatikáni menhelyen

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 14. 08:09

Ünnepi magyar vacsorával vendégelték meg a rászorulókat a Vatikánnal szomszédos menhelyen szerda este. Az eseményen részt vett Luis Marín de San Martín érsek, a pápai alamizsnahivatal vezetője is, aki az emberségesebb és nyitottabb városok fontosságát hangsúlyozta.

A több mint ötven rászorulót fogadó vacsorát a Hungaricum Programiroda szervezte Magyarország szentszéki nagykövetségének és a Római Magyar Akadémiának a közreműködésével. A menhelyet még Ferenc pápa nyitotta meg 2019-ben, fenntartását azóta a Szent Egyed közösség végzi.

A menüben tejfölös csirkepörkölt, nokedli, savanyúság és szabolcsi almás rácsos szerepelt akácmézzel. A magyar alapanyagokból több napra elegendő ételt készítettek.

Luis Marín de San Martín érsek az MTI-nek arról beszélt, hogy a segítségnyújtás első lépése az odafigyelés és a jelenlét. Úgy fogalmazott: a társadalom peremén élők számára emberségesebb, szolgálatkészebb közösségeket kell építeni.

Miklós Péter, a Hungaricum Programiroda vezetője kiemelte: a hungaricumok nemcsak a magyar gasztronómiát, hanem a magyar szolidaritást is képviselik. Hozzátette, immár második éve segítik a Vatikán által támogatott rászorulókat, és ősszel ismét visszatérnek.

A menhelyen jelenleg 45 állandó lakó él, többségük idős ember, köztük számos kelet-európai hajléktalan is.