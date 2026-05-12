Itt a teljes lista: kinevezték Magyar Péter minisztereit, megalakult a Tisza-kormány
Szerző: MTI/Gondola
2026. május 12. 17:45
Sulyok Tamás köztársasági elnök kedden kinevezte a Tisza-kormány minisztereit. Mutatjuk Magyar Péter új kabinetjének teljes névsorát.
Kedden hivatalosan is megalakult a Tisza-kormány, miután Sulyok Tamás köztársasági elnök a Sándor-palotában átadta a kinevezési okiratokat Magyar Péter kabinetjének tagjai számára.
A köztársasági elnök Magyar Péter miniszterelnök javaslatára május 13-i hatállyal nevezte ki az új kormány minisztereit.
A Tisza-kormány tagjai:
- Magyar Péter – miniszterelnök
- Bóna Szabolcs – agrár és élelmezési miniszter
- Pósfai Gábor – belügyminiszter
- Hegedűs Zsolt – egészségügyi miniszter
- Gajdos László – élő környezetért felelős miniszter
- Kapitány István – gazdasági és energetikai miniszter
- Ruszin-Szendi Romulusz – honvédelmi miniszter
- Görög Márta – igazságügyi miniszter
- Vitézy Dávid – közlekedési és beruházási miniszter
- Orbán Anita – külügyminiszter
- Ruff Bálint – Miniszterelnökséget vezető miniszter
- Lannert Judit – oktatási és gyermekügyi miniszter
- Kármán András – pénzügyminiszter
- Kátai-Németh Vilmos – szociális és családügyi miniszter
- Tarr Zoltán – társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter
- Tanács Zoltán – tudományos és technológiai miniszter
- Lőrincz Viktória – vidék- és településfejlesztési miniszter
Az Alaptörvény értelmében a kabinet a miniszterek kinevezésével alakult meg hivatalosan. Az új kormány tagjai kedden délután az Országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt.
Magyar Péter korábban jelezte: a Tisza-kormány tagjai nem kívánnak közös fotón szerepelni Sulyok Tamással. A miniszterek végül egyenként vették át megbízólevelüket, majd a miniszterelnök mellett álltak a fotósok elé.