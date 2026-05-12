Itt a teljes lista: kinevezték Magyar Péter minisztereit, megalakult a Tisza-kormány

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 12. 17:45

Sulyok Tamás köztársasági elnök kedden kinevezte a Tisza-kormány minisztereit. Mutatjuk Magyar Péter új kabinetjének teljes névsorát.

Kedden hivatalosan is megalakult a Tisza-kormány, miután Sulyok Tamás köztársasági elnök a Sándor-palotában átadta a kinevezési okiratokat Magyar Péter kabinetjének tagjai számára.

A köztársasági elnök Magyar Péter miniszterelnök javaslatára május 13-i hatállyal nevezte ki az új kormány minisztereit.

A Tisza-kormány tagjai:

Magyar Péter – miniszterelnök

– miniszterelnök Bóna Szabolcs – agrár és élelmezési miniszter

– agrár és élelmezési miniszter Pósfai Gábor – belügyminiszter

– belügyminiszter Hegedűs Zsolt – egészségügyi miniszter

– egészségügyi miniszter Gajdos László – élő környezetért felelős miniszter

– élő környezetért felelős miniszter Kapitány István – gazdasági és energetikai miniszter

– gazdasági és energetikai miniszter Ruszin-Szendi Romulusz – honvédelmi miniszter

– honvédelmi miniszter Görög Márta – igazságügyi miniszter

– igazságügyi miniszter Vitézy Dávid – közlekedési és beruházási miniszter

– közlekedési és beruházási miniszter Orbán Anita – külügyminiszter

– külügyminiszter Ruff Bálint – Miniszterelnökséget vezető miniszter

– Miniszterelnökséget vezető miniszter Lannert Judit – oktatási és gyermekügyi miniszter

– oktatási és gyermekügyi miniszter Kármán András – pénzügyminiszter

– pénzügyminiszter Kátai-Németh Vilmos – szociális és családügyi miniszter

– szociális és családügyi miniszter Tarr Zoltán – társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter

– társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Tanács Zoltán – tudományos és technológiai miniszter

– tudományos és technológiai miniszter Lőrincz Viktória – vidék- és településfejlesztési miniszter

Az Alaptörvény értelmében a kabinet a miniszterek kinevezésével alakult meg hivatalosan. Az új kormány tagjai kedden délután az Országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt.

Magyar Péter korábban jelezte: a Tisza-kormány tagjai nem kívánnak közös fotón szerepelni Sulyok Tamással. A miniszterek végül egyenként vették át megbízólevelüket, majd a miniszterelnök mellett álltak a fotósok elé.