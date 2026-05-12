Itt a teljes lista: kinevezték Magyar Péter minisztereit, megalakult a Tisza-kormány

Szerző: MTI/Gondola
2026. május 12. 17:45
Sulyok Tamás köztársasági elnök kedden kinevezte a Tisza-kormány minisztereit. Mutatjuk Magyar Péter új kabinetjének teljes névsorát.

Kedden hivatalosan is megalakult a Tisza-kormány, miután Sulyok Tamás köztársasági elnök a Sándor-palotában átadta a kinevezési okiratokat Magyar Péter kabinetjének tagjai számára.

A köztársasági elnök Magyar Péter miniszterelnök javaslatára május 13-i hatállyal nevezte ki az új kormány minisztereit.

A Tisza-kormány tagjai:

  • Magyar Péter – miniszterelnök
  • Bóna Szabolcs – agrár és élelmezési miniszter
  • Pósfai Gábor – belügyminiszter
  • Hegedűs Zsolt – egészségügyi miniszter
  • Gajdos László – élő környezetért felelős miniszter
  • Kapitány István – gazdasági és energetikai miniszter
  • Ruszin-Szendi Romulusz – honvédelmi miniszter
  • Görög Márta – igazságügyi miniszter
  • Vitézy Dávid – közlekedési és beruházási miniszter
  • Orbán Anita – külügyminiszter
  • Ruff Bálint – Miniszterelnökséget vezető miniszter
  • Lannert Judit – oktatási és gyermekügyi miniszter
  • Kármán András – pénzügyminiszter
  • Kátai-Németh Vilmos – szociális és családügyi miniszter
  • Tarr Zoltán – társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter
  • Tanács Zoltán – tudományos és technológiai miniszter
  • Lőrincz Viktória – vidék- és településfejlesztési miniszter

Az Alaptörvény értelmében a kabinet a miniszterek kinevezésével alakult meg hivatalosan. Az új kormány tagjai kedden délután az Országgyűlés plenáris ülésén tettek esküt.

Magyar Péter korábban jelezte: a Tisza-kormány tagjai nem kívánnak közös fotón szerepelni Sulyok Tamással. A miniszterek végül egyenként vették át megbízólevelüket, majd a miniszterelnök mellett álltak a fotósok elé.

Címkék:

Podcast

Mások ezeket olvassák

Videó

Hírnapló

Korábbiak...

Interjú

Napi abszurd