Orbán Anita szerint Magyarországnak konstruktív partnerként kell részt vennie az uniós migrációs politikában

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. május 12. 15:08

A Tisza Párt miniszterjelöltje az uniós együttműködés fontosságáról beszélt, Bóka János szerint ez a migrációs paktum támogatását jelzi.

Bóka János szerint a Tisza Párt támogatná az uniós migrációs paktum végrehajtását Magyarországon. A miniszter ezt Orbán Anita bizottsági meghallgatására reagálva mondta.

A Tisza Párt leendő külügyminiszter-jelöltje arról beszélt, hogy Magyarországnak a jövőben aktívabb és konstruktívabb szerepet kell vállalnia az uniós döntéshozatalban.

Orbán Anita hangsúlyozta: fontos cél az uniós források megszerzése, amihez jelentős jogalkotási munkára lesz szükség. Az uniós migrációs paktum rendelkezései 2026 júniusától lépnének hatályba. A rendszer alapján a tagállamoknak menedékkérők átvételéről, pénzügyi hozzájárulásról vagy technikai segítségnyújtásról kell dönteniük.

Bóka János korábban arról beszélt, hogy a paktum végrehajtása Magyarországon több tízezer menekültügyi kérelem elbírálását és jelentős határ menti kapacitások kialakítását tehetné szükségessé.

A Tisza Párt nyilatkozatai arra utalnak, hogy a jelenlegi magyar migrációs rendszer átalakítását is vállalnák az uniós elvárások teljesítése érdekében - hangsúlyozta Bóka János.