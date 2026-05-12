Hölvényi György: Afrika stabilitása és élelmezésbiztonsága Európa számára is stratégiai kérdés

Szerző: Gerzsenyi Krisztián

2026. május 12. 11:46

Afrika élelmezésbiztonságáról, az aszály elleni küzdelemről és a klímaadaptív mezőgazdaságról tartottak konferenciát a MATE szervezésében.

Afrika élelmezésbiztonságának megerősítéséről, az aszály elleni védekezésről és a klímaadaptív mezőgazdaság jövőjéről rendeztek konferenciát a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemmel (MATE) közösen - számolt be Facebook-oldalán Hölvényi György, a KDNP európai parlamenti képviselője.

A „Küzdelem az aszály ellen Afrikában - Klímaadaptív mezőgazdaság” című eseményen afrikai és európai szakértők keresték a választ arra, miként lehet megerősíteni Afrika élelmezésbiztonságát az éghajlatváltozás okozta kihívások közepette.

Hölvényi György bejegyzésében hangsúlyozta:

„Afrika nem a jövő problémája - Afrika a jelen közös felelőssége.”

A politikus szerint a szubszaharai Afrika rendkívül súlyos kihívásokkal néz szembe. Az extrém időjárási jelenségek következtében egyes térségekben akár 70 százalékos terméskiesés is bekövetkezhet, miközben Kelet- és Dél-Afrikában mintegy 90 millió ember néz szembe az éhezés veszélyével.

A bejegyzés szerint a globális élelmiszersegély közel egyötöde jelenleg Kelet-Afrikába érkezik, miközben a kontinens rendelkezik a világ még kihasználatlan, megművelhető termőterületeinek mintegy 60 százalékával.

Hölvényi György arra is kitért, hogy Európa számára is stratégiai jelentőségű Afrika stabilitása és élelmezésbiztonsága. Véleménye szerint, ha helyben sikerül biztos megélhetést és működő mezőgazdaságot teremteni, az hozzájárulhat a migrációs nyomás csökkentéséhez is.

A KDNP európai parlamenti képviselője kiemelte: a magyar agrártudomány az öntözési technológiák, a vetőmagkutatás és a klímaadaptív gazdálkodás területén is jelentős tudással segítheti az afrikai mezőgazdaság fejlődését.

A konferencián tanzániai szakértők is részt vettek, akik működő helyi kezdeményezéseket és gyakorlati megoldásokat mutattak be az aszály és az élelmiszerhiány kezelésére.