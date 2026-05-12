Új, 28 férőhelyes bölcsőde épült Villányban 420 millió forintos támogatásból

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 12. 09:20

Új, két csoportszobás bölcsőde épült Villányban közel 420 millió forintos beruházással, az Európai Unió és a magyar állam támogatásával – közölte a helyi óvodai intézményfenntartó társulás elnöke.

Mayer István, aki egyben Villány polgármestere is, közleményében hangsúlyozta: a településen korábban kizárólag minibölcsődei ellátás működött, azonban a növekvő helyi igények indokolttá tették egy nagyobb kapacitású intézmény létrehozását.

A fejlesztés a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) program részeként valósult meg. A beruházáshoz több mint 330 millió forint európai uniós támogatást és közel 90 millió forint hazai költségvetési forrást biztosítottak.

Az új bölcsőde több mint 400 négyzetméteres alapterületen, 28 férőhellyel várja a gyermekeket. Az intézményben két csoportszobát alakítottak ki, emellett melegítőkonyha is helyet kapott az épületben.

A közlemény szerint az energiahatékony és akadálymentes létesítményt korszerű bútorokkal, fejlesztő eszközökkel és játékokkal szerelték fel. Az udvaron új játszóteret is kialakítottak a gyermekek számára.

A beruházástól azt várják, hogy hosszú távon javítja a kisgyermekes családok ellátását és támogatja a helyi családbarát szolgáltatások bővítését Villányban.