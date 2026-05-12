Mandula Viktor: Lassan kezdhetnek aggódni a médiatulajdonosok, hogy nem marad "független újságíró"
Szerző: Mandula Viktor
2026. május 12. 10:37
Ironikus hangvételű Facebook-bejegyzésben írt a médiából érkező kormányszóvivőkről és politikai szereplőkről Mandula Viktor.
Az egyik karlendítő RTL-esből parlamenti képviselő, a Partizán talpnyalójából kancelláriaminiszter, két másik RTL-es és egy ATV-s műsorvezetőből kormányszóvivő.
Lassan kezdhetnek aggódni a médiatulajdonosok, hogy nem marad független újságíró a szerkesztőségekben, mert mindenkit leigazol a kormány.